Школьники из ДНР успешно выступили на конкурсе «АгроНТРИ». Фото: Минсельхоз ДНР

В Донецкой Народной Республике активно развиваются профильные агротехнологические классы, созданные в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» (входит в национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»). Эта образовательная инициатива уже приносит свои плоды: школьники региона на практике демонстрируют высокий уровень подготовки и глубокий интерес к современным технологиям в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Знаковым событием для юных исследователей стало участие в очном региональном этапе всероссийского конкурса «АгроНТРИ». К очным испытаниям были допущены победители заочного отборочного тура. Проект призван погрузить ребят в мир инновационного фермерства, знакомя их с робототехникой, беспилотными технологиями и цифровыми системами управления в агропромышленном комплексе.

В ДНР растет популярность агротехнологических классов. Фото: Минсельхоз ДНР

Популярность интеллектуального состязания в Республике стремительно растет. С момента запуска проекта в ДНР в 2023 году число его участников увеличилось более чем в шесть раз - со 110 до 678 школьников. Кроме того, в текущем году конкурс приобрел международный статус, что подтверждает высокую значимость донецкой научно-образовательной площадки.

Развитие агротехнологических классов и проведение таких масштабных конкурсов, как «АгроНТРИ», играют ключевую роль в повышении престижа сельскохозяйственных профессий среди молодежи. Государственные программы успешно решают стратегическую задачу - со школьной скамьи готовят квалифицированные кадры, способные внедрять передовые технологические решения и обеспечивать надежную продовольственную безопасность Донбасса.

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