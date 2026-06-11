Поиски 20-летнего парня завершились трагедией: он не сказал родным, что задумал и в какое опасное место собирался

Камеры наблюдения запечатлели, что Саша пошел в сторону гор. Фото: КП-Крым

25 мая из своего дома в Ялте вышел и пропал 20-летний Александр Скрипников – студент Крымского федерального университета. Как позже восстановят следователи и волонтеры, молодой человек не взял с собой ничего лишнего, не предупредил близких о точном маршруте и не ответил на несколько звонков уже в первые часы после ухода.

Родные забили тревогу не сразу, так как Саша часто гулял в окрестностях города, но всегда возвращался к вечеру. Тот день оказался совершенно иным.

С этого момента было две зацепки: его запечатлели несколько уличных камер наблюдения, и один раз случайный свидетель припомнил парня, идущего в сторону лесистых предгорий. На это все.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПОИСКИ

Судя по всему, Александр целенаправленно отправился в Крымские горы – в район, который даже бывалые туристы называют «капризным» из-за резкой смены высот, обилия диких троп и почти полного отсутствия сотовой связи. Что именно искал молодой человек в горах – впечатлений, одиночества, видовой съемки или короткого похода – так и осталось загадкой.

Как сообщает «КП-Крым», как только исчезновение подтвердилось, развернулись масштабные поиски. Местные жители позже их назовут беспрецедентными по числу участников и сложности условий. К спасательной работе подключились: добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (сразу из двух регионов — Крыма и Краснодарского края), волонтеры специализированного отряда «ПоискКрым», хорошо знающие горный рельеф полуострова, туристическая группа из Москвы, случайно оказавшаяся в районе предполагаемой пропажи, сотрудники полиции и МЧС России с развернутым мобильным штабом, лесники местных лесничеств, профессиональные альпинисты, кинологические расчеты с собаками, операторы беспилотных летательных аппаратов с тепловизорами.

Зоной поиска стал не просто лес, а очень сложный участок в лесной местности с крутыми скалами, подскальными полками и ущельями. Человек без специальной подготовки и снаряжения может там как заблудиться, так и получить травму, несовместимую с движением. Рельеф представляет собой настоящий лабиринт из камня, корней и осыпей».

НАШЛИ НА ВОСЬМЫЕ СУТКИ

30 мая стал днем максимальной мобилизации. На лесные тропы и скальные гребни одновременно вышли свыше двух сотен человек. В воздух подняли несколько БПЛА, которые часами сканировали расщелины и труднодоступные полки.

Каждый квадратный метр прочесывался многократно. Спасатели простукивали скалы, спускались на страховке в узкие ущелья, обследовали обрывы, где, казалось бы, не может оказаться человек. Сложная погода осложняла работу, но не останавливала ее ни на час.

Несмотря на колоссальные усилия, надежда найти Александра живым таяла с каждым рассветом. Сроки, критические для выживания в горах без теплой одежды, запаса воды и ночлега, давно истекли.

На восьмые сутки поисков тело пропавшего было обнаружено в зоне поиска. Что именно произошло, пока не раскрывается. Поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «ПоискКрым» выразили соболезнования родным и близким. Спасатели в очередной раз обратились к жителям и гостям полуострова с призывом: отправляясь в Крымские горы, даже на привычный маршрут, всегда берите с собой заряженный телефон, запас воды и сообщайте близким о своем маршруте.

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