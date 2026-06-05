Сто лет мужества: Житель Донецка Анатолий Карабут встретил вековой юбилей

Анатолию Карабуте исполнилось 100 лет. Фото: ЕР ДНР

Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Карабуте исполнилось 100 лет. Поздравить героя приехал начальник Главного управления Росгвардии по ДНР. Он вручил юбиляру подарки и выразил глубокую признательность за его вклад в Победу и многолетний созидательный труд на благо Отечества.

Анатолий Карабут поделился с гостями воспоминаниями о военных и послевоенных годах. Он рассказал, что проходил службу в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, которая сегодня относится к войскам национальной гвардии России. В знак уважения представители Росгвардии предложили ветерану посетить с экскурсией место его прежней службы.

Анатолий Карабут был призван в Вооруженные Силы СССР в 1943 году, а в 1944 году направлен в полковую школу. После ее окончания поступил в Омское военное училище, которое закончил в 1947 году и получил назначение во внутренние войска. Принимал участие в боевых действиях в составе спецподразделения: боролся с бандеровцами на территории Западной Украины и «лесными братьями» - на территории Латвии.

- За участие в боевых действиях был награжден орденами Богдана Хмельницкого III степени, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями - всего 24 награды, - отмечают в Росгвардии. - В 1978 году Анатолий Карабут был демобилизован в звании полковника. Окончил Харьковский юридический институт, получил специальность юриста-правоведа. Работал в областном штабе Гражданской Обороны, в научно-исследовательском институте «Реактивэлектрон», музейном комплексе МОУ «Школа № 71».

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