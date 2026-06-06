Стратегия возрождения: главные приоритеты и достижения ДНР

В ДНР впервые за долгие годы строится жилье Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мероприятие, организованное Центром развития компетенций «Точка опоры Донбасса», состоялось на площадке Дома молодежи «30/09» и собрало более 250 участников, среди которых - руководители органов исполнительной власти, депутаты, главы муниципалитетов, представители общественных организаций и активисты.

- В рамках работы прошли дискуссии по выработке стратегии возрождения республики в едином ключе взаимодействия Народного Совета, Правительства и муниципалитетов. В ходе открытого диалога прозвучало много дельных инициатив, - рассказывают власти региона. - Однако нам нужны не просто идеи. Нам нужны проработанные, выверенные, просчитанные предложения. Нам нужен прорыв - по каждому направлению: от социальной сферы до развития промышленности и сельского хозяйства.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В республике предоставляются 28 видов федеральных и региональных мер социальной поддержки, в том числе компенсация за поврежденное или утраченное имущество. В прошлом году их получателями стали порядка 230 тысяч человек. Всего же на социальные выплаты было выделено 21,1 млрд рублей.

Также регион стал активным участником государственных программ и национальных проектов. Так, в рамках «Доступной среды» было приобретено оборудование для оснащения организаций по реабилитации и абилитации инвалидов на сумму более 68 млн рублей.

- В рамках национального проекта «Семья» было заключено 367 социальных контрактов, в том числе с участниками СВО; создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а на освобожденных территориях в течение года принято 24 тысячи заявлений о назначении различных видов пособий, - рассказали в правительстве ДНР.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Впервые за долгие годы в Донецке и других городах республики началось строительство новых домов. Только в прошлом году было введено в строй 774 тыс. кв. м жилья, отремонтировано 570 многоэтажек и 240 соцобъектов, заменено 458 лифтов.

- Когда в регионе строят - это хороший знак. Значит, люди хотят здесь жить, власть думает о развитии, а бизнес видит перспективы, - уверены в региональном кабинете министров. - В 2026 году стоят задачи обеспечить ввод 969 тыс. кв. м жилья, ремонт более 1400 многоквартирных домов и 350 соцобъектов. Цель к 2030 году - повысить обеспеченность жильем до 33 квадратных метров на человека и обновить жилой фонд региона на 20 %.

ЖКХ

Продолжается масштабная перезагрузка коммунальной инфраструктуры. В прошлом году в системе централизованного теплоснабжения республики заменено 145 котлов, 208 насосов, 82 км тепловых сетей. Обновлено порядка 170 км сетей водоснабжения. На территории региона установлено около 8 тысяч накопительных емкостей для нужд населения и объектов социальной сферы.

- В текущем году, в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», предстоит заменить 40 км сетей теплоснабжения и 137 км сетей водоснабжения. Также в планах - реконструкция водозаборных сооружений в Макеевке и расчистка Ольховского водохранилища, - рассказали в правительстве.

ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

В прошлом году в ДНР отремонтировали 812,5 км дорог. Также были начаты работы по восстановлению моста через реку Кальмиус по проспекту Ильича в Донецке. В 2026 году в планах - восстановить 875 км дорог, 13 мостов и 15 водопропускных труб.

- Сохранение темпа ремонта позволит к 2030 году привести в нормативное состояние порядка 60 % дорог регионального и межмуниципального значения и 85 % автомобильных дорог общего пользования, входящих в опорную сеть, - отметили в кабинете министров.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИКА

В регионе продолжается возрождение промышленности. Результаты этой работы уже видны: ежегодно растет объем отгруженной продукции. Среди лидеров - производство строительных материалов, пищевая отрасль и энергетика.

- Начали и возобновили работу 10 промышленных предприятий. В этом году запланирован запуск еще 15, а также двух производственных цехов «ММК им. Ильича», - рассказывают в правительстве. - Наша задача - максимально перезапустить производства на неработающих промплощадках, найти инвестора, помочь с развитием. Начата работа по формированию промышленной инфраструктуры, в частности индустриальных парков. Так, на базе Смоляниновского участка «Донецккокса» ведется работа по созданию индустриального парка «Куйбышевский». На его территории планируется разместить не менее 30 резидентов для организации различных производств.

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