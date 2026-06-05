В ДНР стартовала традиционная акция «Спортивный Донбасс»

Больше 250 тысяч жителей республики занимаются спортом. Фото: Администрация Главы ДНР

В рамках акции проходят открытые тренировки, мастер-классы, демонстрационные выступления спортсменов, общие зарядки на свежем воздухе, турниры по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также встречи с именитыми представителями спортивного сообщества. Главная задача проекта - мотивировать жителей республики регулярно заниматься физкультурой и популяризировать здоровый, активный образ жизни.

- «Спортивный Донбасс» уже стал доброй традицией для региона, - рассказывают в «Единой России». - В 2024 году участниками акции стали свыше 73 тысяч жителей ДНР. За время проведения месячника было организовано более 400 спортивных мероприятий в парках, скверах, на спортивных площадках, в залах и детских лагерях. Одним из ключевых событий акции в 2025 году стало открытие стадиона «Западный» в Мариуполе с участием президента России Владимира Путина.

Кстати, в регионе развивается 95 видов спорта. Более 252 тысяч жителей республики в возрасте от 3 до 79 лет систематически занимаются физической культурой.

- У нас в спорт вовлечены 13,5 % жителей. Задача от Президента - довести этот показатель до 70 %, - говорит министр спорта и туризма ДНР Максим Швец. - И эту задачу мы пытаемся решить: организовываем мероприятия для массового спорта, проводим однодневные турниры по разным видам спорта для всех категорий населения, строим различные спортивные площадки и многое другое.

Внимание уделяется и развитию инфраструктуры. В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2025 году построено 17 и восстановлено 22 спортивных объекта, а также создано 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа. В текущем году в планах - восстановить 26 объектов и создать пять многофункциональных спортивных площадок в рамках программы развития опорных населенных пунктов.

- Наша цель - создать условия, чтобы тренироваться мог каждый житель, независимо от возраста и места проживания: от дворовых площадок до современных ФОКов, - сказал Максим Швец.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.