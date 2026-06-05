Без шанса для аферистов: Лектор Общества «Знание» провел полезную лекцию для школьников ДНР

Школьников ДНР обучают цифровой безопасности. Фото: Общество «Знание»

Мастер-классы и обучающие занятия в рамках проекта «Знание. Безопасность» помогают детям и подросткам разбираться в сложных вопросах цифрового мира. На таких встречах участники учатся выявлять фейковую информацию, распознавать попытки манипуляции, а также защищаться от обмана по телефону или в интернете.

Так, в Донецке для школьников провели специальную серию лекций. Представитель Общества «Знание», депутат Молодежного парламента ДНР Никита Логинов доступно рассказал ребятам, как обезопасить себя в онлайн-среде. Он обратил внимание слушателей на то, что важно знать о самых распространенных схемах мошенничества и уметь противостоять им. Для наглядности лектор приводил конкретные примеры и вместе с участниками разбирал случаи из жизни, которые обсуждали сами школьники.

- Чаще всего дети становятся жертвами мошенников из-за их природной доверчивости, - рассказывает Никита Логинов. - Но сейчас, в условиях гибридной информационной войны, опасность заключается не только в краже денег. Противник может применять изощренные методы, направленные на шантаж, вербовку или подталкивание к противозаконным действиям, таким как экстремизм или терроризм. Поэтому наша задача - научить молодых людей распознавать эти угрозы и быть максимально осторожными.

Спикер Общества «Знание» уверен, что для защиты в современном цифровом мире необходимо соблюдать ряд ключевых правил.

- Нужно всегда проверять сторонние ссылки перед переходом, помнить о возможностях современного искусственного интеллекта, который может имитировать голоса и даже внешность. Никогда не передавайте данные своих банковских карт третьим лицам, избегайте сохранения паролей и данных банковских карт в браузере, используйте разные пароли для каждой учетной записи и всегда помните, что обещания легкого заработка - это, скорее всего, мошенничество, - сказал Логинов.

Отдельно обсуждались методы копирования банковских карт через скимминг терминалов или недобросовестных продавцов, а также схемы получения «онлайн-подарков» и скидок через сомнительные сайты.

- Не обошли стороной и мошенничество с «Пушкинской картой», когда предлагают ее «обналичить». Лектор предостерег от подобных предложений, подчеркнув, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке», - рассказали в региональном отделении Общества «Знание».

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