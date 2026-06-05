Донбасс выходит на карту индустриального туризма

Республика достойно выступила на Российско-китайском форуме промышленного туризма. Фото: Минпромторг ЛНР

В Благовещенске завершился Российско-китайский форум промышленного туризма. Он объединил свыше двухсот специалистов из различных регионов страны, а также приглашенных гостей из Белоруссии и КНР. В стенах Общественно-культурного центра участники обсуждали перспективы развития профориентационных программ и обменивались опытом в рамках презентации итогов проекта «Открытая промышленность».

Наша Республика представила на форуме проект интерактивной программы по развитию промышленного туризма.

- Этот проект - не просто отчет о проделанной работе, а настоящий шаг к будущему, который планируется масштабировать на весь регион, - рассказали в Министерстве промышленности и торговли ДНР. - Пилотный проект представляет собой интерактивную карту Донецка, на которой указаны основные промышленные предприятия, а также виртуальный тур по Донецкому республиканскому протезно-ортопедическому центру.

Также региональной командой был разработан проект интерактивной республиканской программы «Промышленность и молодежь: точка опоры Донбасса».

- К разработке были привлечены лучшие студенты Донецкого национального технического университета, участники фестиваля «Код Новороссии» по спортивному программированию, а также Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского и преподаватели этих вузов. В ходе разработки проекта студенты активно контактировали с промышленными предприятиями - потенциальными работодателями, - сообщили в региональном Минпромторге.

В ведомстве отметили, что проект направлен на достижение основных целей - трудоустройство молодежи в регионе, повышение лояльности общества к промышленным профессиям, а также цифровизацию отраслей промышленности ДНР.

- Результаты большой работы отмечены программой «Открытая промышленность» дипломами за демонстрацию достижений промышленности региона и продвижение бренда работодателя, - добавили в Министерстве промышленности и торговли республики.

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