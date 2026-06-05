Семейное благополучие - приоритет государства: Какие виды пособий действуют в ДНР для родителей

Семьи в Республике получают государственную поддержку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Республике оказывается масштабная государственная поддержка семей. Разработаны и реализуются программы, направленные на улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни и обеспечение благополучия. Например, с 2023 года было оформлено почти 60 тысяч сертификатов материнского капитала.

- В 2026 году размер выплаты составляет 728 922 рубля на первого ребенка и 963 243 рубля на второго, - рассказали в Отделении Социального фонда России (СФР) по ДНР. - Средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей или ежемесячные выплаты.

Также в регионе выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Его получают более пяти тысяч семей.

- Для работающих родителей размер пособия составляет 40 % среднего заработка, для неработающих - фиксированные 10 669,64 рубля, - пояснили в СФР. - Кроме того, свыше 700 беременных женщин в этом году уже получили единое пособие при постановке на учет в ранние сроки, а в целом выплата назначена более чем на 32 тысячи детей вплоть до достижения ими 17 лет. Отдельно поддержку оказывают мамам-студенткам: выплату в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения получают свыше 100 женщин.

А с 1 июня по решению Президента России Владимира Путина заработала новая мера поддержки - ежегодная семейная выплата для работающих родителей двух и более детей. Заявление на получение пособия можно подать до 1 октября на портале Госуслуги или в отделении Социального фонда.

- При назначении меры поддержки будут применяться механизмы социального казначейства, то есть дополнительных справок в большинстве случаев не потребуется, - рассказал глава Минтруда России Антон Котяков. - После получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6 %, и разницу Социальный фонд вернет гражданину единым платежом. То есть родители, у которых были трудовые доходы в 2025 году, в 2026 году смогут вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год. Как и другие меры социальной поддержки, выплата защищена от списания за долги. Технически к старту приема заявлений и назначению новой меры поддержки все готово.

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