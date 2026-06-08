Современная медицина - каждому городу и поселку: В ДНР началась масштабная программа обновления учреждений здравоохранения

В Республике ремонтируют медучреждения. Фото: Минздрав ДНР

Капитальный ремонт медучреждений уже начался и ведется в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

- Многие лечебные учреждения давно нуждались в ремонте, - говорит министр здравоохранения ДНР Константин Масников. - Обновление зданий позволит создать современное, энергоэффективное и комфортное пространство, соответствующее всем стандартам оказания медицинской помощи нашим гражданам.

КАКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОТРЕМОНТИРУЮТ

- В Донецке: здания амбулаторий №4 (ЦГКБ №24), №6 (ЦГКБ №1), №5 (ЦГКБ №20) и №2 (ЦГКБ №17);

- В Иловайске: здание поликлиники городской больницы;

- В Макеевке: здание амбулатории №4;

- В Торезе: здание амбулатории №2 центральной городской больницы;

- В Харцызске: здание детской поликлиники;

- В Ясиноватой: здание поликлиники №2 центральной районной больницы;

- В Старобешевском округе: здание амбулатории в поселке Новый Свет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках Народной программы «Единой России» в поселке Новый Свет Старобешевского муниципального округа завершается капитальный ремонт поликлиники, обслуживающей около 9,5 тысяч человек. Строители уже укрепили фундамент здания, обновили кровлю и проводят полное переоборудование второго этажа. Медучреждение планируют открыть для пациентов уже осенью 2026 года.

- По Народной программе сегодня многое делается для развития здравоохранения. Особенно важно, чтобы качественная медицинская помощь была доступна не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Люди должны получать необходимую помощь рядом с домом, - отметила член Центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Служба сопровождения ветеранов СВО» Ирина Куксенкова.

КСТАТИ

В регионе серьезное внимание уделяется оснащению онкологической службы. Совсем недавно в Республиканском онкоцентре имени Бондаря ввели в эксплуатацию новое высокотехнологичное медицинское оборудование - линейный ускоритель. А диагностику и планирование лечения в учреждении теперь обеспечивает специализированный компьютерный томограф экспертного класса для предлучевой подготовки.

- Никакая техника и препараты не работают без специалистов. Коллектив Республиканского онкологического центра продолжает спасать жизни даже в самых сложных условиях, - отметили власти региона.

За высокий профессионализм и преданность своему делу сотрудники медучреждения были удостоены знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой».

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