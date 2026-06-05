В Донецке открылся конный клуб имени Буденного

В Донецке открыли конный клуб имени Буденного. Фото: Администрация Главы ДНР

На территории объединенного центра кавалерии и кинологии МВД по ДНР в Донецке открыли новый спортивно-оздоровительный конный клуб имени Буденного. Этот центр откроет для детей широкие возможности для профессионального и, что особенно важно, абсолютно бесплатного освоения верховой езды.

- Занятия будут проходить под руководством опытных наставников. Особое внимание уделят детям участников СВО, - отмечают власти республики. - Первые юные участники клуба уже получили свои удостоверения.

Сейчас в конноспортивном центре содержится около 20 лошадей, в дополнение в дар передан жеребец английской верховой породы. Как отметили представители МВД, конь по кличке «Северский Донец» теперь станет настоящим украшением полицейской кавалерии.

- В свою очередь, кавалеристы показали почетным гостям свою гордость - жеребенка по кличке Дахар, который появился на свет всего два месяца назад. Его родители служат в конной полиции, а сам малыш впервые вышел на публику, - рассказывают региональные власти. - Затем на манеж вышли сотрудники кинологического центра МВД со своими питомцами. Собаки самых разных пород помогают правоохранителям раскрывать преступления, искать людей, задерживать преступников, находить взрывчатку и наркотики, а также используются в других служебных целях.

Кстати, возрождение кавалерийского взвода МВД в республике началось в 2023 году. На данный момент коллектив Первого специального полка полиции республики оснащен амуницией и всем необходимым для полноценного несения службы.

- Со времен Советского Союза конные патрули милиции стали фирменной особенностью правоохранителей Донбасса, - отмечают в МВД по ДНР. - Кавалеристы в милицейской форме принимали участие в охране порядка во время проведения массовых мероприятий, масштабных спортивных соревнований, патрулировали скверы и парки шахтерской столицы, охраняли покой граждан, отдыхавших на набережной Кальмиуса.

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