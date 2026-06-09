Центр единства, традиций и культур: что из себя представляет «Дом народов России» в ДНР

«Дом народов России» реализует проекты для молодежи. Фото: «Дом народов России» в ДНР

В прошлом году в Донецке открылся «Дом народов России». За короткое время учреждение стало региональным центром проектов в сфере государственной национальной политики - от сохранения культурного многообразия и исторической памяти до просветительских и молодежных инициатив.

Работа учреждения по сохранению и развитию культурного многообразия России включает в себя широкий спектр задач. Особое внимание уделяется поддержке национальных традиций, созданию условий для возрождения уникального наследия и укреплению этнокультурных связей. Большая роль отводится защите прав жителей страны, связанных с сохранением их идентичности, а также поддержке языков представителей различных народов. Для гармонизации отношений между различными этническими и религиозными группами проводится регулярный мониторинг ситуации, что позволяет своевременно реагировать на возникающие вызовы. Неотъемлемой частью этой деятельности является эффективная работа ситуационного центра ФАДН России, который координирует и поддерживает усилия в сфере межнационального взаимодействия.

- Ежегодно деятельность учреждения фокусируется на актуальных общенациональных темах, - рассказывает руководитель филиала «Дома народов России» в ДНР Ирина Белякова. - В 2024 году центральным направлением работы стало народосбережение в рамках Года семьи, что воплотилось в серии тематических проектов по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей. В 2025 году деятельность была посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Победы. В 2026 году, в связи с объявленным Президентом России Годом единства народов России, работа учреждения интенсифицирована и масштабирована по основным направлениям деятельности.

Большая часть мероприятий регионального филиала «Дома народов России» направлена на духовно-нравственное воспитание молодежи и формирование патриотизма на основе исторической преемственности поколений в РФ.

- Также филиал стал многофункциональным центром для молодежи и площадкой для проектов и мероприятий национально-культурных автономий и организаций, вузов, Следственного комитета России, студенческих отрядов и многих других объединений граждан, целью которых является консолидация общества на основе ценностного единства народов России, - добавила Ирина Белякова.

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