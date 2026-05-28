Качество жизни и развитие - в приоритете: итоги визита вице-премьера Марата Хуснуллина в ДНР

Все вопросы – на особом контроле. Фото: t.me/mkhusnullin

Вице-премьер России провел в Донецке совещание, на котором обсудили вопросы социально-экономического развития ДНР и оценили реализацию текущих программ. Марат Хуснуллин отметил, что в этом году финансирование и объем заключенных контрактов, в частности по строительству и ремонту дорог, показывают лучшие результаты по сравнению с прошлым годом. В связи с этим было принято решение рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на обновление дорог в ключевых населенных пунктах.

- Также отдельно рассмотрели региональную программу капитального ремонта домов, включающую порядка 280 МКД, и программу модернизации коммунальной инфраструктуры, - говорит зампред Правительства. - За счет всех источников, включая бюджетные кредиты, в этом году в ДНР планируют заменить более 650 км сетей и провести ремонт свыше 200 объектов.

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕМЫ

Одной из ключевых тем обсуждения стала ситуация с водоснабжением.

- Благодаря тем мероприятиям, которые были проведены по строительству новых водоводов под контролем Фонда развития территорий, по реконструкции существующих, по борьбе с потерями в сетях, мы надеемся в этом году обеспечить население водой, - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер также выделил вопрос развития общественного транспорта, подчеркнув, что этот процесс требует времени. Вместе с тем он отметил, что за последние два года в республике в этой сфере произошли определенные положительные изменения.

- Задача остается прежней - запустить как можно больше комфортабельных автобусов с определенным интервалом движения по маршрутной сети ДНР, - говорит Хуснуллин.

На совещании было принято важное решение - начать восстановление ряда объектов в Донецке. Работы будут выполняться за счет федеральных средств силами публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

- Это наиболее сильно пострадавшие жилые дома и объекты соцкультбыта, - уточнил зампред Правительства.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕНТРОВ

В ходе визита в ДНР Марат Хуснуллин посетил несколько локаций. Так, вице-премьер оценил ход восстановления Соборной мечети мусульманской общины в Куйбышевском районе Донецка. На объекте завершаются демонтажные работы, и почти готова концепция проекта.

- Подрядчик сказал, что постарается сохранить уцелевшие декоративные элементы внутри, - рассказывает Хуснуллин. - Возле мечети есть жилые дома, которые были повреждены в результате боевых действий. Дал поручение проработать вопрос проведения в них ремонта, а также организовать благоустройство сквера рядом, чтобы комплексно привести все в порядок.

Также зампред Правительства побывал в Свято-Иверском женском монастыре.

- Его по плану восстанавливаем в два этапа. Сначала - придомовой храм, затем, по просьбе игуменьи, строители перейдут в основной. Это позволит не прерывать богослужения, которые не останавливались ни на один день, - сказал Хуснуллин.

БЕЗ ЗАДЕРЖЕК И ЛИШНЕЙ БЮРОКРАТИИ

Еще одной точкой стал один из многофункциональных центров в Куйбышевском районе Донецка. По словам вице-премьера, хорошо, что такие МФЦ появились в регионе, всего в ДНР их порядка 60. Однако Марат Хуснуллин обратил внимание руководства республики, что необходимо донастроить функционирование этих центров, чтобы не было очередей и часовых ожиданий.

- Пообщался там с местной жительницей. Оксана Павловна пришла в МФЦ с супругом оформить прописку. Спросил у нее, какие есть вопросы и пожелания. В ответ получил, что замечаний нет: пенсии получают без задержек, продукты в магазине есть. Это и является нашей основной задачей - работать так по социальному и экономическому развитию воссоединенных регионов, чтобы жители ощущали в своей повседневной жизни результат, - рассказал зампред Правительства.

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