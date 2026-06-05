За отвагу и вклад в освобождение Донбасса: Илья Емельянов из ДНР удостоен звания Героя России

Владимир Путин вручил Илье Емельянову Золотую Звезду Героя России. Фото: kremlin.ru

В Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения Президентом Владимиром Путиным государственных наград Российской Федерации. Среди отличившихся - заместитель председателя Правительства ДНР, в недавнем прошлом боевой офицер Илья Емельянов. Он был удостоен Золотой Звезды Героя России.

- Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл. Эта торжественная церемония - знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия, - сказал Владимир Путин на церемонии награждения.

Под командованием Ильи Емельянова 114-я бригада успешно выполняла боевые задачи: подразделение участвовало в освобождении более ста населенных пунктов, среди которых - Авдеевка, Горняк и Украинск. За мужество, самоотверженность и значительный вклад в защиту Отечества он был удостоен звания Героя ДНР, а также является кавалером двух орденов Мужества.

В прошлом году Емельянов стал участником федеральной программы «Время Героев», наставником для него выступил глава республики Денис Пушилин. В феврале 2026 года герой был назначен вице-премьером ДНР.

- Ключевое направление деятельности Емельянова - жизнеобеспечение освобожденных территорий. Илья с 2014 года защищал русскую землю, а теперь ему предстоит запускать здесь созидательные процессы, - отметил Пушилин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В донецкой школе № 125 открыли Парту Героя, посвященную первому Главе ДНР Александру Захарченко и преподавателю физкультуры этого учебного заведения Вадиму Солодкому.

- Знаете такую поговорку: «Быть воином - жить вечно»? Это как раз про вашего учителя, который отдал жизнь за то, чтобы вы могли учиться и чтобы Победа приблизилась, - отметила в ходе памятного мероприятия участник предварительного голосования «Единой России» Ирина Куксенкова.

Герой ДНР Александр Захарченко родился 26 июля 1976 года в Донецке в семье шахтера. После окончания в 1995 году с отличием Донецкого техникума промышленной автоматики начал работать на шахте горным электромехаником. С началом боевых действий в Донбассе командовал подразделением «Оплот» армии ДНР, лично участвовал в боях, был ранен в руку при атаке на населенный пункт Кожевня. Осенью 2014 года победил на выборах главы республики, набрав 75% голосов. Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в 17:28 по местному времени в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Вадим Солодкий родился 5 августа 1970 года в Донецке. Он профессионально занимался спортом, стал мастером спорта, а с 2009 по 2022 год работал в школе №125 учителем физической культуры, руководил школьной футбольной секцией. 23 февраля 2022 года был мобилизован на военную службу. В ночь на 9 марта его часть отправилась на штурм поселка Мирный под Мариуполем. В результате стрелкового боя Вадим Петрович героически погиб.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.