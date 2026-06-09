«Мы - русские!»: Несмотря на угрозы и опасности, активистка из Володарска Нина Петел сыграла ключевую роль в проведении референдума в 2014 году

Нина Петел – активная участника Русской весны в Донбассе. Фото: кадр из видео

В феврале - апреле 2014 года жительница Володарска Нина Петел принимала участие в народных митингах в Мариуполе и Донецке, а в мае организовала проведение референдума в Володарском районе: дежурила на избирательном участке, встречала избирателей и обеспечивала порядок. Для нее события тех лет означали не только борьбу за свободу, но и возможность говорить на родном языке.

- Люди жили своей жизнью, и когда увидели, что происходит в Киеве, многие проснулись, воспрянули духом и сказали: «Нет! Мы - русские!», - рассказывает Нина Петел. - Очень показательно, как дети одной из школ Мариуполя, в ответ на притеснение русского языка, написали: «Все равно мы будем видеть сны на русском языке».

Нина Петел – активная участника Русской весны в Донбассе. Фото: кадр из видео

Весной 2014 года Нина вошла в избирательную комиссию по Володарскому району и стала одним из организаторов референдума по вопросу самоопределения ДНР. Она обращалась к районному руководству с просьбой выделить помещение для голосования и предоставить все необходимое: урны и списки избирателей.

- В итоге, в преддверие референдума, ключи от клуба вообще куда-то пропали, - вспоминает активистка. - Ящики для голосования мы делали сами - из картонных коробок, обклеивали их обоями и украшали символикой ДНР.

Накануне референдума Нине поступали угрозы, и она всерьез опасалась за безопасность членов комиссии.

- Полиция не могла нас защищать, потому что, по сути, она подчинялась тогдашним властям. Но у нас были ребята - спортсмены и охотники, которые проявили готовность встать на защиту в случае внештатных ситуаций, - рассказывает Петел. - Однако в преддверие голосования я приняла решение - всей командой отправиться для проведения голосования в Мариуполь. Потому что поняла: мы не сможем обеспечить безопасность избирательной комиссии - простых людей трогать не будут, а под прицелом окажутся именно организаторы.

День референдума в Мариуполе Нина называет одним из самых примечательных в своей жизни. Она рассказывает, что с утра не ходил ни один общественный транспорт, а заправки были закрыты, что создает дополнительные трудности. Несмотря на угрозы и напряженную ситуацию, уже за час до открытия избирательных участков к зданию подтянулись первые избиратели - в основном пожилые женщины.

- В тот день было настоящее единение людей. Таксисты бесплатно подвозили людей, особенно пожилых, - говорит Нина Петел. - Около девяти часов утра мне позвонили из Володарского и сообщили, что наши ребята нашли главу района и сказали, что если он не даст провести голосование, ему этого не простят. Мы сразу же вернулись. Уже вскоре к участку пришел огромный поток людей - все хотели выразить свою волю.

Нина Петел – активная участника Русской весны в Донбассе. Фото: кадр из видео

По словам активистки, явка оказалась очень высокой, а при подсчете бюллетеней подавляющее большинство поддержало ДНР.

- Всего три бюллетеня были с отрицательным ответом. Все остальные - «за», - уточняет она.

Позже Нина Петел продолжила служение своей земле - уже в новом качестве. В самый трудный период она стала медицинским сотрудником в первом военном госпитале ДНР, где оказывала помощь раненым. Сегодня женщина вспоминает те дни с чувством гордости и убежденности.

- Это была не просто борьба, а возможность остаться собой, сохранить свой язык, культуру и достоинство, - уверена Нина Петел.

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