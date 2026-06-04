Первые полевые сборы «Региона 180»: Молодежь из разных городов РФ прошли интенсивный курс - от первой помощи до обороны от дронов

В ДНР прошли первые молодежные полевые сборы. Фото: Минмолодежи ДНР

В нашей республике прошли первые межрегиональные полевые сборы Народной Дружины «Регион 180», объединившие более 100 представителей молодежи из ДНР, Запорожской области, а также участников отряда содействия полиции «Тигр» из Пензенской области.

- Это важное событие для всех нас. Молодежь из разных регионов проходит подготовку в рамках деятельности Народной Дружины - учится стоять за себя и защищать Родину, - говорит руководитель «Народной Дружины», депутат Народного Совета ДНР Артур Гасанов. - Такое посещение нашего региона наверняка оставит самые приятные впечатления. В дальнейшем ребята будут передавать полученные знания и навыки в своих регионах.

В ходе сборов участники осваивали основные навыки выживания в полевых условиях, прошли тренинг по оказанию первой помощи пострадавшим, а также познакомились с алгоритмом действий при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов - соответствующую лекцию провел представитель Народной Дружины, ветеран спецоперации Андрей Пефтиев.

Кроме того, участники из других регионов получили возможность подробнее узнать о работе членов Народной Дружины в ДНР. В рамках открытого диалога они пообщались с руководителем региональной общественной организации «Народная Дружина» Артуром Гасановым и временно исполняющим обязанности главы Старобешевского муниципального округа Алексеем Черкашиным.

- В первую очередь эти сборы направлены на патриотическое воспитание и готовность молодежи встать на защиту интересов Родины: важно, чтобы ребята знали историю, знали Героев и не забывали об этом, - отметил Черкашин.

Тем временем более 20 активистов движения «Движение Первых» из Горловки побывали в Самаре на Всероссийском добровольческом слете.

- Дни, проведенные на слете, включали образовательные площадки, увлекательные дискуссии, мастер-классы и встречи, посвященные самому главному - делать добро и менять мир к лучшему, - рассказывают в министерстве молодежи ДНР. - Подростки обменивались опытом, заряжались идеями и заводили новые знакомства, чтобы развивать волонтерское движение в родном городе. Участие в таких масштабных событиях является мощным импульсом для развития нашей молодежи, укрепления сообщества и воспитания настоящего гражданского духа.

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