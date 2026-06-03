«Большая честь работать в команде региона»: Администрацию Главы и Правительства ДНР возглавил Александр Гончаров

Александр Гончаров. Фото: glavadnr.ru

Руководитель Администрации Алексей Никоноров освобожден от занимаемой должности в связи с повышением по службе - переходом в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Глава Республики отметил, что это назначение подтверждает, что региональные органы власти усиливаются за счет специалистов из других регионов, а федеральные структуры - за счет квалифицированных кадров из ДНР.

- За время работы в регионе под руководством Алексея Юрьевича была организована и систематизирована деятельность органов местного самоуправления, реализован ряд проектов, имеющих важное значение для развития Республики, - отметил Пушилин и поблагодарил Никонорова за добросовестный труд и вклад в развитие региона. - Уверен, что его опыт и компетенции будут востребованы на новом месте работы.

Новым руководителем Администрации Главы и Правительства ДНР назначен Александр Гончаров. Главная задача, которая стоит перед ним, - аудит всех сотрудников.

- Необходимо понимать, что каждый находится на своем месте, все коммуникации внутри Администрации Главы и Правительства выстроены: четкая вертикаль, четкое понимание, что все вопросы закрываются. Это задача номер один, – сказал Гончарову руководитель региона на рабочей встрече.

Он добавил, что вторая задача заключается в помощи и наладке единой системы ценностей и понимания стратегических задач в министерствах и ведомствах.

- Это помощь и наладка коммуникаций между министерствами и ведомствами, в том числе и между муниципалитетами. Это и обучающие мероприятия, и семинары, в которых мы с вами сейчас принимаем участие. Эту историю нужно поддерживать и в дальнейшем. Потому что все должны двигаться в единой системе ценностей, в едином понимании приоритетов, в едином понимании стратегических задач, которые стоят от Президента Владимира Владимировича Путина: к 2030 году Донецкая Народная Республика должна выйти на среднероссийские показатели.

Третья задача - не сбавлять, а где-то, наоборот, набрать темп по координации тех проектов, которые лежат в зоне ответственности Администрации.

- Я говорю о взаимодействии и поддержке работы фонда «Защитники Отечества», и о Центре компетенций, и о ряде других важнейших направлений, которые ни в коем случае нельзя отодвигать на второй план. Поэтому здесь – четкое закрепление ответственных, четкое отслеживание, что получается, что не получается, где мы попадаем в зону риска. Очень важно, чтобы результаты нашей работы были понятны и доступны для граждан, чтобы были ощутимы, – заявил руководитель региона.

Гончаров поблагодарил Главу Республики за оказанное доверие и заверил, что все поставленные задачи будут выполнены.

- Для меня большая честь работать в команде региона. И могу гарантировать, что все задачи и цели будут выполнены максимально качественно и в максимально сжатые сроки, – отметил руководитель Администрации Главы и Правительства ДНР.

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