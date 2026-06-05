Инженеры будущего: Студенты из ДНР приняли участие в финале престижного отраслевого чемпионата

В финале приняли участие 760 будущих и действующих специалистов ведущих отраслей промышленности. Фото: РСВ

В финале XIV сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который прошел в Москве, приняли участие будущие и действующие специалисты ведущих отраслей промышленности из России и 13 зарубежных стран. Участники представили экспертам решения с применением технологий будущего и обменялись лучшими практиками. Чемпионат прошел при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей».

- Очные отборочные этапы прошли на базе 56 вузов-партнеров, также мы провели 11 открытых этапов, в которых могли принять участие студенты всех университетов без ограничения, - отметил основатель CASE-IN Артем Королев.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин сказал, что за 14 лет CASE-IN прошел путь от локального вузовского первенства до крупнейшего международного соревнования по решению инженерных кейсов.

- CASE-IN решает реальные производственные задачи ведущих компаний и объединяет масштабное сообщество молодых профессионалов. В 2026 году в чемпионате приняли участие более шести тысяч человек из России, а также молодежь из 13 стран СНГ и БРИКС. Уверен, вскоре мы увидим в них лидеров ключевых направлений, готовых решать стратегически важные задачи на благо России, - сказал Бетин.

ДНР в финале чемпионата представила команда Донецкого национального технического университета. Ребята защищали решение кейса в направлении «Электроэнергетика».

В президентской платформе «Россия – страна возможностей» рассказали «Комсомолке» о том, что победители и призеры студенческих направлений получат льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 36 вузов-партнеров, а также возможность пройти оплачиваемые стажировки в профильных компаниях с перспективой дальнейшего трудоустройства.

- Лучшие молодые специалисты смогут рассчитывать на карьерное развитие и реализацию собственных проектов на производстве. Кроме того, триумфаторы чемпионата примут участие в отраслевых молодежных образовательных форумах, - рассказали в РСВ.

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