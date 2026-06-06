Свидетельство о рождении в ДНР можно оформить до выписки домой

Теперь родители могут зарегистрировать рождение своего малыша до выписки домой. Фото: Правительство ДНР

В Донецком республиканском перинатальном центре имени профессора В. К. Чайки открыли отделение ЗАГС для государственной регистрации рождения детей. Первое свидетельство о рождении ребенка уже выдано. Молодых родителей и их малышку Полину с этим важным событием приехали поздравить премьер-министр региона Андрей Чертков и вице-премьер Республики Лариса Толстыкина.

Толстыкина отметила, что теперь не нужно выходить из дома, ехать в ЗАГС, стоять в очередях и тратить время и силы, которые в первые дни после родов должны быть посвящены восстановлению и заботе о малыше. Новая система позволит оформить регистрацию быстро, удобно, до выписки домой.

- Данный шаг станет востребованным, повысит доступность государственной услуги и сделает процесс получения первых документов ребенка максимально простым и понятным, - подчеркнула вице-премьер.

Андрей Чертков отметил, что центр оснащен современным оборудованием, а работает здесь прекрасная команда врачей-профессионалов.

- Здесь есть все, чтобы детки рождались здоровыми, мамы чувствовали заботу, семьи росли и крепли, - сказал премьер-министр.

Напомним, республиканский перинатальный центр в Донецке по видеосвязи в апреле 2023 года открыл Президент России Владимир Путин

Строительство было реализовано публично-правовой компанией «Единый заказчик» в рекордный для нашей страны срок - менее чем за год. Новый центр стал самым современным в регионе медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья.

Общая площадь шестиэтажного здания составляет более 25 тысяч квадратных метров. В активной фазе строительства на объекте было задействовано более тысячи человек и более 30 единиц техники, все работы велись в круглосуточном режиме.

В состав нового перинатального центра входят более десяти отделений, в том числе реанимации и интенсивной терапии, операционный блок и клинико-диагностическая лаборатория, отделения патологии беременности и выживания новорожденных, родовые палаты и послеродовое отделение, клиническая кафедра и отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей.

В ТЕМУ

Страховые номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) всем новорожденным в ДНР присваивают автоматически. Это происходит в течение нескольких часов после того, как ЗАГС передает информацию о рождении ребенка в Социальный фонд. Полученные данные о страховом номере подгружаются в личные кабинеты на портале «Госуслуги» обоих родителей.

Если у родителей отсутствует учетная запись на «Госуслугах», или же ребенок был усыновлен, потребуется личное обращение. Родителям или опекунам необходимо посетить клиентскую службу отделения Социального фонда России по ДНР или обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ). Понадобятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а в случае усыновления - соответствующие документы, подтверждающие этот факт.

ВАЖНО

Для получения дополнительной информации или консультаций граждане могут обратиться в единый контакт-центр по социальным вопросам по телефону 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно).

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