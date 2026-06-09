Новый пожарный автомобиль ГАЗ «Садко» испытали на учениях в ДНР

Эта пожарная машина обладает высокой проходимостью и предназначена для работы в условиях леса и бездорожья. Фото: Минприроды ДНР

На территории Амвросиевского лесничества в ДНР прошли крупные совместные тактико-специальные учения, направленные на повышение эффективности борьбы с лесными пожарами. Организаторами мероприятия выступили Минприроды Республики, региональное управление МЧС России и его территориальные подразделения, а также Амвросиевский лесхоз.

Основной целью учений, организованных в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», стало совершенствование методов тушения лесных пожаров и налаживание оперативного взаимодействия между различными службами. Ключевым моментом стало испытание новой пожарной техники - автоцистерны на базе автомобиля ГАЗ «Садко», которую приобрели за счет республиканского бюджета.

- Эта машина, обладающая высокой проходимостью, предназначена для работы в условиях леса и бездорожья, позволяет оперативно доставлять воду и расчеты к самым труднодоступным очагам возгорания, - отметили в Минприроды ДНР.

Эта пожарная машина обладает высокой проходимостью и предназначена для работы в условиях леса и бездорожья. Фото: Минприроды ДНР

В ходе учений участники отработали тактику локализации и ликвидации низовых лесных пожаров. Тушили условный пожар при помощи новой автоцистерны и ранцевых огнетушителей. Особое внимание уделялось улучшению системы оповещения и обмену информацией между диспетчерскими службами лесничества и МЧС, что критически важно для быстрого реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Новая техника показала себя достаточно эффективной, и межведомственная координация получила положительную оценку. В Министерстве природы ДНР заявили, что полученный опыт будет использован при планировании мероприятий на будущий год. Было принято решение, что подобные тренировки будут проводиться на регулярной основе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новые противопожарные правила в лесах ДНР: что изменится с 1 сентября

В ДНР вводятся более строгие правила противопожарной безопасности в лесных угодьях (подробнее)