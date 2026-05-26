От античных руин до величественных соборов: Студенты из Донецка отправились в большое путешествие по Севастополю

Студенты ДОННУЭТ побывали в «Родной гавани». Фото: t.me/donnuet

30 студентов из Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (ДонНУЭТ) отправились в Севастополь, чтобы принять участие в потрясающей образовательно-туристской программе «Родная гавань». Программа, направленная на изучение богатого исторического и культурного наследия России, произвела на участников неизгладимое впечатление. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.

За три насыщенных дня студенты смогли прочувствовать дух истории Севастополя, посетив впечатляющий музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Здесь они познакомились с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая Херсонес Таврический, а также с экспозициями, посвященными античной и византийской эпохам, истории Крыма и Новороссии. Особый интерес вызвала выставка «Крестный отец» в Музее христианства.

Культурная программа включала в себя посещение величественного Свято-Владимирского собора. Пешая экскурсия по центру Севастополя позволила студентам оценить уникальную архитектуру города, а посещение Балаклавского подземного музейного комплекса добавило остроты впечатлениям.

В рамках программы «Родная гавань» донецкие студенты пообщались с учащимися вузов Луганска, Мариуполя, Горловки и Геническа и приняли участие в просветительских мероприятиях. По словам представителей ДонНУЭТ, эта поездка позволила молодым людям не только расширить свои знания, но и почувствовать себя частью единого культурного пространства.

- Программа «Родная гавань» объединила молодежь, открыла новые горизонты и напомнила о том, как богата и прекрасна история нашей большой страны! - заявили в университете.

