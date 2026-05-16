Занятия прошли на тренировочном полигоне. Фото: МАХ/Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выполнил нормативы по тактике огневой подготовки вместе с сотрудниками Росгвардии по ДНР. Видео совместных учений с тренировочного полигона опубликовано в официальном канале Главы Республики.

Занятия прошли на тренировочном полигоне. Фото: МАХ/Пушилин

max.ru/PushilinDenis Пушилин выполнил нормативы по тактике огневой подготовки вместе с сотрудниками Росгвардии по ДНР

Занятия прошли на тренировочном полигоне. Фото: МАХ/Пушилин

На вопрос о необходимости поддержания и оттачивания подобных умений Пушилин подчеркнул, что, к сожалению, существуют навыки, которые нельзя забывать. Он отметил кардинальные изменения в мире, напомнив, что до 2014 года многим казалось, будто масштабные боевые действия - это что-то далекое. Однако реальность изменилась, и события коснулись каждого.

Занятия прошли на тренировочном полигоне. Фото: МАХ/Пушилин

Занятия прошли на тренировочном полигоне. Фото: МАХ/Пушилин

Денис Пушилин также отметил, как много настоящих патриотов страны сейчас среди молодежи. В качестве яркого примера он привел историю бойца Сергея Ярашева, который в одиночку на протяжении 68 дней героически удерживал оборону в районе населенного пункта Гришино. О подвиге военнослужащего Глава ДНР лично докладывал Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Указом главы государства Сергею Ярашеву было присвоено высокое звание Героя России.

- Удерживать оборону 68 дней в одиночку… Но он же не один такой русский мужик. Он или победит, или погибнет. И страна так. Понятное дело, мы только на победу заточены. Я не знаю, откуда это идет. Это что-то внутри. Русский народ этим и силен. Он объединяется, когда сложно. И сейчас опять такой непростой рубеж. Мир поменялся, правила поменялись. Но я чувствую, что место русского народа здесь уже точно определено, - заявил Денис Пушилин.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска взяли под контроль 85% Красного Лимана

Штурмовые отряды ВС РФ продолжают зачистку крупного административного и транспортного узла ДНР (подробнее)