Школа патриотизма против вербовки в интернете: Ветеран СВО из ДНР Александр Шестаков разработал проект для защиты молодежи в соцсетях

Проект по профилактике терроризма станет частью образовательной программы в ДНР Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В июне этого года финалисты кадрового конкурса «Донбасс. Свои Герои» представят свои дипломные проекты по развитию ДНР. Одну из важных инициатив разработал Александр Шестаков. Это человек с уникальным боевым опытом, который прошел путь от защитника Донецкого аэропорта до финалиста престижного кадрового конкурса и теперь планирует использовать свой опыт для работы с подрастающим поколением. Его проект призван противостоять попыткам вербовки молодежи через интернет.

Проект по профилактике терроризма станет частью образовательной программы в ДНР. Фото: ТГ/Донбасс. СВОи Герои

Ветеран, который не понаслышке знает о том, как противник вербует молодых людей через социальные сети, разработал комплекс мер для защиты школьников от этого вида угроз. Проект был создан под пристальным руководством наставника - главы городского округа Донецк Алексея Кулемзина.

Как бывший военный и силовик, Александр видит, как молодое поколение и люди среднего возраста попадают под влияние противника, который их вербует. Они начинают заниматься диверсионной деятельностью на территории Республики. Конечно, силовые структуры с этим борются, но это не останавливает врага. Именно поэтому проект ветерана направлен на то, чтобы с самого школьного возраста прививать детям основы патриотизма, объяснять, что нельзя поддаваться врагу и совершать уголовно наказуемые действия.

Проект по профилактике терроризма станет частью образовательной программы в ДНР. Фото: ТГ/Донбасс. СВОи Герои

Концепция проекта предполагает проведение уроков мужества с участием ветеранов, опытных психологов и представителей силовых структур. Цель - научить школьников распознавать угрозы в интернете и противостоять попыткам вербовки со стороны противника в социальных сетях.

- Мы хотим показать все не только в теории, но и на практике, используя социальные сети. Не для контроля, а для того, чтобы дети усваивали материал, - рассказал Шестаков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР будут судить подростка за торговлю чужими аккаунтами в мессенджерах

16-летний житель Тореза покупал доступы к чужим аккаунтам в мессенджерах, а затем продавал их третьим лицам (подробнее)