Ансамбль «Донбасс» дал праздничный сольный концерт в Ессентуках

Ансамбль песни и танца «Донбасс» отметил 81-ю годовщину Победы в Ессентуках. Фото: t.me/ans_donbass

Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс» отметил 81-ю годовщину Победы в Ессентуках. Приглашение поучаствовать в торжественных мероприятиях поступило от главы города-курорта Владимира Крутникова, и коллектив с радостью откликнулся.

Утром под всем знакомые песни Победы артисты «Донбасса» прошли по улицам города в рамках большого праздничного шествия, после чего возложили цветы к Монументу памяти в Парке Победы.

А вечером на Театральной площади они дали большой сольный концерт. Программа порадовала разнообразием - от проникновенных песен, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, до зажигательных русских народных танцев и номеров, демонстрирующих самобытность и красоту культур разных народов мира.

Ведущий вечера акцентировал внимание на ключевом факторе Победы - единстве многонационального советского народа. Он подчеркнул, как важен был вклад русских, украинцев, белорусов, казахов, татар, грузин, армян и узбеков, сражавшихся бок о бок, невзирая на языковые и культурные различия. Это послание о силе единения особенно символично прозвучало в Год единства народов России.

Заместитель генерального директора ансамбля «Донбасс» Николай Захаров поделился своими впечатлениями от поездки.

- В Ессентуках именно в День Победы мы выступаем уже второй год подряд, и очень благодарны администрации города-курорта и его жителям за самый душевный прием, - рассказал он.

По словам Захарова, на концерте царила потрясающая атмосфера.

- Наши концерты традиционно завершаются исполнением визитной карточки «Донбасса» - «Калинки», а в этот раз после нее артисты исполнили «День Победы», и все зрители подпевали - это было непередаваемо!

