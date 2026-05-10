«Победа родными глазами»: Активисты сообщества «Эльбрус-Новороссия» организовали семейный тур Победы в ДНР

«Саур-Могила» – сакральное для Русского мира место

Участники регионального сообщества клуба Лидеров России «Эльбрус» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Новороссии приняли участие в семейном туре Победы по знаковым местам Донецкой Народной Республики. Мероприятие объединило разные поколения – от прабабушек до внуков – и стало живым символом передачи исторической памяти и благодарности героям Великой Отечественной. Об этом «КП Донецк» сообщили организаторы.

ВМЕСТЕ С СООТЕЧЕСТВЕННИКАМИ СО ВСЕГО МИРА

Участвовали в путешествии к местам воинской славы больше 90 человек – активисты сообщества «Эльбрус – Новороссия», участники проектов, программ и мероприятий Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в ДНР и члены их семей.

– Мы объединили лидеров Новороссии и выпускников программ платформы «Россия – страна возможностей»: участниц третьего международного потока программы «Женщина лидер», представительниц БРИКС, жен дипломатов и участников конкурса «Лидеры Возрождения», членов регионального сообщества клуба «Эльбрус», – сказала инициатор тура, член Правления сообщества клуба «Эльбрус» в Новороссии Светлана Миллер.

Более 90 человек из двадцати стран примут участие в телемосте концерте «Победа родными глазами», призванном укрепить взаимное понимание и дружбу между странами, а также передать молодому поколению ценности единства и исторической памяти.

– Поездка семьями на «Саур Могилу» имеет особое значение: мы едем из пяти исторических субъектов России – из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожской области и Крыма, чтобы вместе с соотечественниками со всего мира почтить память предков, – отметила Светлана Миллер.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ

Участники тура возложили цветы к мемориалу, зажгли свечи и приняли 8-метровую георгиевскую ленту, которую передала руководитель организации «Синергия талантов», член экспертно-консультационного совета Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками, выпускницы III Международного потока программы «Женщина-лидер» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Звонарева из Москвы. После лента отправится в исторический парк «Россия – моя история» в Мелитополе.

Эта лента – часть масштабной международной акции памяти. Ее история началась 9 мая 2025 года в том же историческом парке, когда дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей дали старт инициативе: в течение года символ памяти переходил из рук в руки соотечественников за рубежом и побывал в 80 странах мира! Завершилась акция 9 мая возвращением ленты в исторический парк Мелитополя.

