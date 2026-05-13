Утро превратилось в кошмар: 14-летняя круглая отличница внезапно умерла на уроке физкультуры

Для всех учителей и одноклассников случившееся стало шоком. Фото: соцсети

В одной из школ Санкт-Петербурга утро 14 марта 2023 года превратилось в кошмар. На первом же уроке физкультуры внезапно умерла семиклассница Алла (имя изменено по этическим соображениям. – Ред.). Педагоги и прибывшие медики пытались привести девочку в чувство, но спасти её не удалось.

Как выяснилось позже, школьница долгое время занималась физкультурой, зная о своих проблемах с сердцем. Подробностями трагедии поделились близкие подруги и одноклассники погибшей.

ОТЛИЧНИЦА, СКРИПКА И АНИМЕ

Алле только в январе исполнилось 14 лет. Учителя и сверстники запомнили её как тихую, спокойную девочку, которая училась на одни пятёрки, прекрасно играла на скрипке, увлекалась рисованием и аниме. В классе Алла не была душой компании, но и изгоем её никто не считал – она дружила с двумя девочками.

«Алла держалась немного особняком, но при этом нормально общалась с нами. Мы очень дружный класс, и смерть одноклассницы стала для всех ударом – не можем сдержать слёз», - рассказала Даша, одноклассница погибшей.

По ее словам, роковой урок физкультуры был первым по расписанию. Никто не ждал беды. Началась обычная разминка: легкий бег, упражнения. Внезапно Алла потеряла сознание и упала.

«Мы сразу вызвали врача. Подруга побежала за нашатырём в медкабинет, но там его не оказалось. Аллу начало трясти, лицо меняло цвет – то синело, то бледнело. Потом она перестала дышать», - вспоминает девочка.

Приехавшая скорая забрала ребенка в больницу. Весь следующий урок классный руководитель пыталась успокоить детей и выяснить новости. Однако из больницы пришло страшное сообщение.

«Ребята, случилось огромное горе. Пожалуйста, найдите в себе силы, держитесь. Если кому-то нужна помощь – обратитесь к психологу», - передают подростки слова своей учительницы.

СПРАВКИ ОТ ФИЗКУЛЬТУРЫ НЕ БЫЛО

Следственный комитет сразу же начал проверку. В медицинской карте семиклассницы значились функциональный шум в сердце и атопический дерматит. Несмотря на это, от уроков физкультуры девочку не освобождали, подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Да, у Аллы были проблемы с сердцем. Об этом знала только её самая близкая подруга. Но никто даже не предполагал, что всё настолько серьёзно», - говорят одноклассники.

В администрации Выборгского района выразили соболезнования.

«Это огромное горе для всей школы. Мы встретились с родителями, оказываем психологическую поддержку. Алла была единственным ребёнком в семье. Медиков вызвали сразу, сделали всё возможное, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. Район окажет семье всестороннюю помощь», - заявили в пресс-службе.

«СЕРДЦЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НИ ПРИ ЧЁМ»

Медики комментируют ситуацию осторожно. Функциональный сердечный шум, как поясняют врачи, это даже не диагноз, а особенность работы сердца при разных состояниях. Он встречается и у совершенно здоровых людей. Атопический дерматит – аутоиммунное заболевание, затрагивающее кожу и нервную систему, и иногда он может вызывать сбои в организме.

«Физкультура здесь, скорее всего, ни при чём. Освобождение от занятий дают только при обострении хронических болезней. Видимо, в этом случае показаний для медотвода не было. Надо разбираться: как девочка чувствовала себя перед уроком, принимала ли какие-то лекарства от дерматита, которые могут влиять на кровообращение. Окончательные выводы сделает экспертиза. Вполне возможно, что сердце тут вообще не при чём», - подытожил эксперт.