Укрепление дружбы между Донбассом и Абхазией

Молодежь обсудила будущее взаимодействие и посетила памятные места Донбасса. Фото: РСВ

В нашем регионе молодежь активно вовлечена в проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей». На ее площадке созданы все условия для того, чтобы ребята могли учиться новому и создавать собственные социальные проекты. Об успешном опыте выпускники президентской платформы рассказали делегации из Абхазии.

- Мы готовим команды управленцев нового типа, для которых служение людям - это основа управленческой практики. Такие команды уже формируются в разных точках: в Донбассе - сообщество выпускников Президентской платформы, реализующих социальные, экологические и кадровые инициативы, в Абхазии - управленцы, специалисты сферы гостеприимства и представители научного сообщества, - говорит первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Гости проявили особый интерес к проектам, которые уже работают в ДНР и могут быть масштабированы на территории Абхазии. Один и таких проектов - мастерская популяризации научной деятельности среди подрастающего поколения «Просвет» . Его разработала Анна Жижко в рамках участия в мероприятиях программы «Территория новых возможностей» в прошлом году. Дончанка провела уже 30 встреч, объединив 530 участников.

Демобилизованный студент Артем Лопатин поделился с ребятами своей историей. В феврале 2022 года, будучи студентом второго курса медицинского университета, он вместе с отцом принял решение встать на защиту Донбасса. Боевое крещение он получил во время штурма поселка Мирный, при освобождении Мариуполя со стороны Сартаны. После демобилизации Артем стал участником проекта «Спасибо, братцы!» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это помогло ему адаптироваться к мирной жизни.

- То, что молодежь из различных регионов учится слышать и понимать друг друга, – это мощнейший импульс к доверию и плодотворному сотрудничеству, - считает Артем. - Мы закладываем основу для новых, амбициозных инициатив, которые будут объединять, активно развивать и укреплять каждый регион.

В ДНР делегация из Абхазии посетила памятные места, связанные с героическими подвигами дончан времен Великой Отечественной войны, событиями в Донбассе и СВО. Для увидели мемориальный комплекс «Саур-Могила», монумент «Твоим освободителям, Донбасс», «Аллею Ангелов» и тематические выставки.

- Для меня, как представителя молодого поколения Абхазии поездка в Донецкую Народную Республику имеет особое значение, - отметил главный специалист по международным связям Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Саид Куланба. - Наш народ в 1992–1993 годах прошел через схожие тяжелые испытания, поэтому рассказы демобилизованных студентов - участников СВО о долге, мужестве и ответственности находят у нас глубокий отклик. Посещение памятных мест и встреча с нашими сверстниками помогли нам лучше понять историю Донбасса и ещё раз осознать истинную цену мира. А также укрепить взаимопонимание между молодёжью двух стран и наглядно показали, нам определенно нужно больше совместных проектов, - подчеркнул.

Молодежь договорилась о дальнейшем взаимодействии и совместных проектах, которые они обязательно реализуют.

