Революция в строительной отрасли ДНР: Рынок недвижимости региона обсудили на Всероссийском жилищном конгрессе в Санкт-Петербурге

- Сфера строительства в регионе переживает революционные изменения благодаря поддержке федерального центра и активности застройщиков, которые видят высокую перспективу на фоне дефицита качественного жилья и действующих механизмов развития, - сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Сначала началась застройка Мариуполя, но на сегодняшний день уже в центре Донецка и Макеевки свободных участков под строительство практически нет. Это вынуждает власти переходить к комплексному развитию территорий и реновации старого неэффективного жилого фонда. Этому способствует пересборка экономики, которая подразумевает под собой еще и создание новых предприятий, индустриальных парков. Отдельное внимание уделяется малым городам.

Главным драйвером покупательского спроса остается льготная ипотека под 2 процента, которую по решению Президента Владимира Путина продлили до 2030 года.

Отдельное внимание в Республике планируют уделять индивидуальному жилищному строительству. Как отметил Пушилин, это напрямую повлияет на улучшение демографической ситуации. Наличие собственного дома с возможностью увеличивать его площадь по мере необходимости стимулирует семьи заводить нескольких детей. В связи с этим власти намерены выделять под объекты ИЖС дополнительные земельные участки.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин заявил, что на федеральном уровне среди основных задач – повышение качества проектов. За застройщиками, допускающими просрочки, будет введен дополнительный контроль.

Также на конгрессе обсудили перспективы Стратегии устойчивого развития Приазовья на период до 2040 года. В ДНР планируют благоустроить 124-километровую береговую линию по единому мастер плану.

Первый заместитель председателя правительства ДНР Владислав Очнев рассказал о ключевых достижениях и перспективах развития жилищного строительства в регионе.

- В ДНР сформирован «банк земельных участков» с градостроительным потенциалом свыше 7 миллионов квадратных метров для строительства нового жилья - это основа масштабного градостроительного роста, - сказал вице-премьер.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Строительная отрасль региона демонстрирует стабильную динамику: в 2024 году план был перевыполнен на 105 процентов, а в 2025 году показатель составил 103 процента. На 2026 год установлена амбициозная цель - ввод 969 тысяч квадратных метров общей жилой площади. Для реализации этих планов застройщикам уже предоставлены участки с потенциалом свыше 1 миллиона квадратных метров, выданные разрешения на строительство 818 тысяч квадратных метров жилья позволят обеспечить рынок более чем 11 000 новых квартир.

Добиться этих показателей позволило в том числе доступное финансирование, которое обеспечивают Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. Ставка по проектному финансированию составляет всего 3 процента годовых, а для жителей действует льготная ипотека под 2 процента, в рамках которой выдано уже более 5 000 кредитов.

