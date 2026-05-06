Кошка Вижа из ДНР завоевала «Лохматый Оскар»

Вижа с заслуженной наградой. Фото: Официальный канал Театра Куклачева

Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь», которую в народе ласково называют «Лохматый Оскар», была учреждена в 2019 году в Калининградской области. Ее номинанты - животные, совершившие по-настоящему человеческие поступки, и экозащитники, отличившиеся в деле спасения братьев наших меньших.

В этом году в число лауреатов вошли четвероногие герои из Донецкой Народной Республики. Их истории не оставили равнодушными ни зрителей, ни жюри.

По единогласному решению судей, главную награду премии посмертно присудили псу по кличке Донбасс. Героическая собака закрыла собой шестерых бойцов во время атаки вражеского дрона, приняв удар на себя и сохранив жизни солдатам. Награду за питомца получила супруга его хозяина, который в данный момент продолжает нести службу на передовой. К слову, волонтеры уже подарили бойцу нового щенка немецкой овчарки - малыш получил ту же гордую кличку Донбасс.

Второе место разделила кошка Вижа, ставшая единственной представительницей кошачьих среди всех лауреатов (она разделила пьедестал с лабрадором-спасателем Дарком из МЧС Белоруссии). Судьба Вижи похожа на сценарий фильма: ее эвакуировали из разрушенного Курахово летом 2025 года.

- Умная и смелая, она бродила между позициями, легко находя путь к сердцу каждого - подойдет, мяукнет, посмотрит так, будто не ела неделю. Невозможно устоять, - рассказывали военные волонтерам.

Вижа была беременна пятью котятами, когда вблизи нее взорвался снаряд. Котята погибли, а хвостатую спасли волонтеры. После она вошла в труппу театра Куклачева и уже дебютировала на сцене. Недавно Вижа приезжала с гастролями в родной Донбасс, уже в качестве звезды.

Третье место поделили доберман Ренье из Ленинградской области, погибший при защите хозяина от преступника, и лайка-полуволк Пуля, несущая службу на передовой.

- Наша цель - выразить признание героям из числа братьев наших меньших, - говорят организаторы. - И истории этого года вновь доказали, что преданность и мужество не имеют границ, а маленькое сердце способно на великий подвиг.

