Как в разные годы в Донбассе отмечали День Победы

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая 1945 года на улицах Сталино (прежнее название Донецка) царила особая атмосфера. В газете «Социалистический Донбасс» от 10 мая 1945 года было написано: «Люди выбегали из домов, бросались друг другу в объятия, целовались, смеялись и плакали от радости».

Массовые митинги в честь дня Победы прошли в Сталино, Енакиево, Мариуполе, Снежном, Харцызске, Старобешево, Авдеевке, Краматорске и Марьинке.

ЛУЧШАЯ НАГРАДА ВЕТЕРАНАМ

Сохранились рассказы и о том, как отмечали в Сталино 20-летие Победы. В 1965 году тон празднику задавала молодежь: от Дворца пионеров к памятнику Гринкевичу прошла большая школьная демонстрация, которая завершилась торжественным приемом в пионеры. Тогда же масштабный праздник устроили на стадионе «Шахтер». Трудящиеся торжественно встретили появление на стадионе колонны ветеранов войны. Проходили встречи фронтовых друзей. Знаковым событием также стало вручение маршалу Родиону Малиновскому ленты почетного гражданина города.

20-летие Победы в Донецке. Фото: Фонд Донецкого республиканского краеведческого музея

На 30-летие Победы в 1975 году на праздничный митинг, который прошел на Саур-Могиле собралось более 200 тысяч человек. В самом Донецке на стадионе «Монолит» развернулось театрализованное шоу: под звук фанфар знаменосцы представили все союзные республики, а участники представления выстроились в живую надпись «ХХХ лет».

В праздничном номере газеты «Комсомолец Донбасса» тогда писали: «Веселые, улыбающиеся лица – это ли не лучшая награда ветеранам, это ли не главный итог их титанических усилий в годы войны?».

Парады Победы в Донбассе ориентировочно в 50-х годах. Фото: Фонд Донецкого республиканского краеведческого музея

ДЕСАНТ ПАРАШЮТИСТОВ

Десять лет спустя, 9 мая в 1985 года, по городу прошел грандиозный марш-парад с участием боевой техники, ветеранов и курсантов военного училища.

В 90-е и 2000-е годы праздник прирастал новыми памятниками, проводились зрелищные мероприятия. В 1995 году к юбилею Победы приурочили открытие памятника Маршалу Советского Союза Федору Ивановичу Толбухину. На 60-летие Победы в 2005-м по центральной улице Донецка проехали раритетные автомобили сороковых годов, а кульминацией стал десант парашютистов, которые с алыми вымпелами «День Победы» приземлились прямо у монумента освободителям Донбасса.

К 65-летию в 2010 году в регионе открыли «Блок памяти» и уникальный колокол Памяти, отлитый из фронтовых гильз. После официальных приемов в городе зажгли тысячи свечей в знак глубокого уважения к поколению победителей.

Парад в честь 30-летия Победы. Фото: Фонд Донецкого республиканского краеведческого музея

Вручение ленты почетного гражданина Донецка маршалу Р. Я. Малиновскому в 1965 году. Фото: Фонд Донецкого республиканского краеведческого музея

СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДЫ

В памяти многих остались Парады Победы, которые проводили в Донецке после 2014 года. Первый состоялся 9 мая 2015 года. Торжественным маршем по главной улице Донецка прошли колонны военнослужащих всех родов войск. Военную технику жители встречали цветами и криками «Ура!». По улице Артема прошли танки Т-72, которые участвовали в боях за освобождение Дебальцево, Иловайска и других городов Донбасса. На Параде была продемонстрирована техника, имеющаяся на вооружении армии Донецкой Народной Республики.

С этого момента Парады Победы в Донецке стали ежегодными и все более профессиональными, в прохождении колонны военной техники принимали участие отреставрированные машины времен Великой Отечественной войны, в том числе и легендарная «Катюша». Обязательным элементом было многотысячное шествие «Бессмертного полка».

Парад Победы в Донецке в 2019 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Парад Победы в Донецке в 2017 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2021 году в Параде Победы приняли участие больше 1 800 человек. Среди них представители различных родов войск Донецкой Народной Республики, курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища, сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики и юнармейцы. Впервые в Параде приняли участие призывники Народной Милиции. Также по улице Артема прошло больше 70 единиц военной техники.

Посмотреть Парад Победы жители и гости Республики пришли вместе с детьми. Многие были одеты в военную форму Красной армии.

С 2022 года из-за соображений безопасности масштабные прохождения техники и многотысячные шествия в центре Донецка были приостановлены. Для ветеранов стали устраивать персональные парады и концерты прямо под окнами их домов. Акция «Бессмертный полк» перешла в онлайн-формат или проводилась в формате автопробегов.

На 80-летие Победы, в 2025 году, несмотря на то что обстановка все еще диктовала свои условия, праздник охватил весь город точечно: по всему Донецку работали интерактивные площадки и экраны с трансляциями, а главными событиями стали автопробеги и церемонии у памятных мест.

Жители Донбасса уверены, что придет время, когда по центральной улице Донецка вновь пройдет Парад Победы, которого все мы так ждем.

