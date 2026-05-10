Темечком могла определить марку самолета: Ветеран Екатерина Шалашкова не дожила до освобождения Донбасса, но успела внести в это свою лепту

Екатерина Алексеевна даже на сотом десятке лет помогала родному Донбассу приблизить победу

Многие из ветеранов Великой Отечественной войны, несмотря на преклонный возраст, продолжают вносить свой вклад в общее дело, поддерживая защитников Донбасса и приближая долгожданную победу. Они делятся своим боевым опытом и жизненной мудростью, участвуют в патриотических акциях, оказывают моральную и материальную поддержку, вдохновляют молодое поколение на подвиги и стойкость. Одна из таких – Шалашкова Екатерина Алексеевна. Ее не стало 28 декабря 2019 года, в свой 93-й день рождения.

ВЯЗАЛА ТЕПЛЫЕ НОСКИ ВОЕННЫМ

Общаясь с нами, Екатерина Алексеевна часто рассказывала о своих мечтах – об освобождении городов от украинских националистов, о возвращении региона в состав России, о Победе и мире.

Ветеран даже на сотом десятке лет помогала приблизить победу, переживала за каждого нашего военного, как за родного сына, передавала им помощь, письма, напутствия, вязала теплые носки, чтобы защитники не замерзли, обороняя рубежи в любую погоду. Ведь она не понаслышке знала, что такое служба на морозе – в Великую Отечественную она едва не загубила здоровье, когда в сорокаградусный мороз охраняла военный завод.

- Я знаю, что такое холод. Очень переживаю за наших защитников, когда за окном холодно. Вот опять связала 150 пар теплых носков мужчинам и гамаш женщинам. Они так благодарили меня! - рассказывала как-то ветеран «Комсомолке». - Мечтаю о том, чтобы наши защитники закончили начатое предками дело и додавили фашизм.

Екатерина Алексеевна жила в одном из самых обстреливаемых районов Донецка – в Киевском. Она видела и слышала, как разрываются снаряды, выпущенные по мирным жителям украинскими боевиками, а однажды взрывной волны ветерана отбросило от окна.

ЕВРОПА НЕ УСЛЫШАЛА

Незадолго до своей смерти ветеран обратилась к украинцам и Европе:

«Зачем вы, дорогие мои друзья фронтовые, украинцы, посылаете своих внуков и правнуков в Донбасс?! Зачем вы пришли меня убивать? Мы же вместе прошли войну. Вы забыли, как мы спали под одной шинелью в землянке? Из одного котелка ели. Остановитесь, я вас прошу! Скоро уйду на небеса. Умирать не боюсь, потому что верю в Бога... Но пока я жива, пока украинские снаряды меня не убили, а в дом они попадали не раз, я хочу обратиться к Европе, которая не замечает меня, старушку, спасительницу мира от фашизма. Вот она я: сижу после обстрела в окружении разогретых кирпичей и кастрюль с горячей водой. Тебе не стыдно, Европа, бросить своего освободителя на произвол судьбы? Не прячь, Европа, голову в песок, будто ты не видишь, что в Донбассе дети гибнут. Если ты действительно веришь в Бога, а не притворяешься, то останови кровопролитную войну».

Но Европа не услышала и продолжила посылать в Донбасс снаряды, от которых гибнут мирные жители, старики и дети.

Екатерина Шалашкова пошла на фронт добровольцем в 1943-м. Служила в зенитно-артиллерийском полку. Сослуживцы всегда говорили, что «Шалашкова темечком могла определить марку самолета». Однажды ветеран спасла летчика.

- Мне передали координаты немецкого самолета и приказали ликвидировать его. Он летел на большой высоте. Но темечком я почувствовала, что самолет советский. Мне снова приказали: «Стрелять!» Я, под угрозой трибунала, приняла решение не стрелять. Через некоторое время меня вызвало командование. Вручили благодарность и показали нашего советского летчика, которого я спасла, - рассказывала «Комсомолке» Екатерина Алексеевна.

Она участвовала в Берлинской операции. А после штурма рейхстага Екатерина Шалашкова захотела посмотреть на разгромленное здание. Даже оставила свою подпись там.

ГОРДИЛАСЬ БРАТОМ

А еще ветеран очень гордилась своим братом Николаем. Он был воздушным стрелком-радистом. Сбивал фашистские самолеты, подбивал их, отбивал атаки! Погиб в апреле 1945 года.

В копии наградного листа, которую хранила Екатерина Алексеевна, было сказано: «За произведенные 89 боевых вылетов при освобождении Донбасса и низовья Днепра товарищ Шалашков награжден орденом Красной Звезды». В другом документе, говорится об одном из его подвигов: «24 июня 1943 года товарищ Шалашков был ранен в обе ноги, превозмогая острую боль, перетянул жгутом раны с целью остановить кровотечение... мужественно и самоотверженно продолжил выполнять боевое задание».

Погиб Шалашков при взятии Земландского полуострова в Прибалтике. Это был последний вылет полка… а дальше была Победа, до которой он не дожил.

