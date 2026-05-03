В Донецке восстановят Свято-Иверский женский монастырь и Соборную мечеть

Восстановление храмов и мечетей в Донбассе и Новороссии способствует укреплению межконфессиональных устоев нашей страны и в целом направлено на поддержание духовной жизни. Об этом заявил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что в столице Донецкой Народной Республики начинаются восстановительные работы в Свято-Иверском женском монастыре и Соборной мечети мусульманской общины «Звезда Пророка».

- Культовые сооружения придают целостность городской среде, служат местами духовного объединения людей, укрепляют культурную идентичность. Поэтому в Донбассе и Новороссии их восстановление важно вести наравне с другими объектами инфраструктуры. Свято-Иверский женский монастырь и Соборная мечеть расположены в двух ранее прифронтовых районах Донецка, в непосредственной близости от Донецкого аэропорта, за который шли бои. Работы в комплексе сооружений женского монастыря проведут в два этапа, восстановив на первом Придомовой, а на втором – Свято-Иверский храм. Здание мечети в настоящий момент разминировано, ведется разработка концепции проекта, – сообщил вице-премьер.

Строителям под контролем «РосКапСтрой» предстоит отремонтировать фасады и внутренние помещения, установить купола, а также провести монтаж инженерных сетей, благоустроить прилегающие территории.

- Строительная отрасль решает масштабную задачу по восстановлению инфраструктуры и возвращению людям нормальной, полноценной жизни. Возрождение Свято-Иверского женского монастыря и Соборной мечети в Донецке, а также других социальных объектов напрямую влияет на повышение качества городской среды. Возрождение святынь создает духовную связь между нынешними и будущими поколениями жителей Донбасса, – сказал замминистра строительства и ЖКХ Алмаз Хусаинов.

Свято-Иверский женский монастырь был построен в Донецке в 2001 году. Он расположен на севере прифронтового Киевского района, недалеко от бывшего донецкого аэропорта. Монастырь получил серьезные разрушения при обстрелах со стороны ВСУ. Украинские боевики использовали для атак в том числе и зажигательные боеприпасы.

И даже в полуразрушенном монастыре, изрешеченном осколками, под звуки разрывов снарядов и свист пулей проходили службы. Прихожане говорят, что молитвы в этом храме звучат как-то по-особенному. Каждое слово из Евангелие впадает в душу сильнее, чем обычно. Становится легче и морально, и физически, отстраняешься от всего негативного, от бытовых проблем.

Монастырь назван в честь Иверской иконы, на которой изображены Дева Мария с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море.

Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Соборная мечеть в Донецке также пострадала во время обстрелов со стороны украинских боевиков. В 2014 году в купол попал артиллерийский снаряд. Повторно мечеть была повреждена в результате обстрелов в 2022 году.