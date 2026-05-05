Памяти героев: Донецкий республиканский художественный музей отметили за выставочный проект музея «НебоСВОд Донбасса»

Выставку посетили более 25 тысяч человек. Фото: ДРХМ

Специальной награды «За вклад в сохранение памяти о героях СВО» в номинации «Поддержка и интеграция участников СВО и их семей» удостоен Донецкий республиканский художественный музей.

Музей отметили за выставочный проект «НебоСВОд Донбасса». В его основе - 297 участников специальной военной операции, которые создали художниками легендарной московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Работы в Донбасс передали летом 2023 года меценатом Владимиром Некрасовым.

- Для нас важно не просто отметить лучших, а показать, какие решения уже работают сегодня, - отметила на торжественной церемонии директор автономной некоммерческой организации «СОЦИО» Татьяна Флеганова. - Премия - это возможность собрать и представить практики, которые можно масштабировать и внедрять в разных регионах.

Проект «НебоСВОд Донбасса» вызвал широкий общественный резонанс и вышел далеко за пределы Республики. Общее число посетителей проекта превысило 25 тысяч человек.

Выставку презентовали в военно-историческом музейном комплексе «Самбекские высоты» в Ростовской области, в арт-кластер «Таврида Арт» в Крыму, в государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге и государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» в Ярославской области.

Международная премия «СоцТех» - профессиональная награда для лучших социальных технологий, сервисов и товаров, улучшающих качество жизни людей. Её цель — укрепление социальной устойчивости и формирование новых стандартов будущего. В 2026 году заявки принимались в 9 номинациях, включая поддержку семей, инклюзию, патриотическое воспитание и цифровые сервисы.