Мероприятие привлекло внимание делегатов из 13 стран. Фото: Молодежный Парламент ДНР

В Донецке провели международный круглый стол, где обсудили тему многополярности как ответ неоколониализму. Мероприятие привлекло внимание делегатов из 13 стран, в том числе из Южной Америки, Африки, Европы и Ближнего Востока, включая Аргентину.

На одной площадке собралось молодое поколение политиков, дипломатов, общественных деятелей и экспертов в сфере международных отношений. Целью дискуссии стало обсуждение насущных вызовов современности. Среди почетных гостей присутствовал заместитель Председателя Народного Совета ДНР Николай Сытов. Студенты ДонГУ также приняли участие в мероприятии в качестве зрителей. В дискуссии участвовали представители Аргентины, Италии, Чили, Боливии, Непала, Нигерии, Гвинеи и Буркина-Фасо.

Главной темой стало обсуждение формирования нового миропорядка, риски неоколониальной политики и пути построения более справедливого, многополярного мира. Также были затронуты вопросы политики западных стран, в частности, санкционного давления и ситуации на Ближнем Востоке.

Каждый участник смог высказать свою точку зрения, услышать мнения коллег из других стран и найти общие позиции. Представители разных государств поделились своим видением перспектив мирового развития.

Ключевая задача круглого стола заключалась не только в теоретическом осмыслении многополярности, но и в выработке конкретных механизмов международного сотрудничества, а также в укреплении связей между молодежными организациями разных стран. Организованный Молодежным Парламентом, круглый стол стал уникальной платформой для открытого диалога молодежных лидеров со всего мира. Это полностью соответствует целям Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года, направленной на развитие международных связей российских молодежных организаций и укрепление молодежной дипломатии.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Председатель Молодежного Парламента ДНР Сергей Журавлев подчеркнул:

- Молодежный Парламент организовал международный круглый стол, где присутствовали 13 гостей из разных стран мира. Присутствовали представители из Южной Америки, африканских стран, а также стран Европы, которые смотрят с нами в одном направлении, двигаются вместе с Россией… Была затронута очень важная тема - борьба с колониальной политикой Запада. Мы обсуждали не возможность, а уже построение многополярного мира, в котором Россия принимает непосредственное участие. Донбасс поделился своим опытом борьбы с колониальной политикой - уже на протяжении 12 лет мы это делаем и отстаиваем свои интересы. Мы выработали определенное направление, в котором в дальнейшем планируем вместе работать, чтобы сделать мир более справедливым.

Представитель Италии Пиза Джанмарко отметил:

- Сегодня состоялась очень важная встреча… посвященная темам неоколониализма, а также перспективам и вызовам многополярности и мультикультурализма. Обсуждение было прекрасным, интересным, с большим количеством вопросов и ответов, с позитивным обменом мнениями… Это источник большого опыта в области народной дипломатии, особенно в укреплении дружбы между итальянским и русским народами.

