В ДНР отметили Первомай трудом и праздником. Фото: Минмол ДНР

В Донецкой Народной Республике отметили Первомай трудом и праздником. Как сказал Глава ДНР Денис Пушилин в своем поздравлении, этот праздник отражает сам характер Донбасса.

- Первомай отражает характер Донбасса. В нашем регионе тружеников - шахтеров, металлургов, хлеборобов, энергетиков, инженеров, врачей, учителей - избранное дело становится основой жизни. А главной силой - упорство и единство, преодолевающие любые преграды, - подчеркнул глава региона.

Как сообщили «КП Донецк» в Минмоле ДНР, на территории Дома молодежи «30/09» в Донецке торжественно открыли Аллею «Труда» студенческих отрядов Донецкой Народной Республики. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Труд крут», нацпроекта «Молодежь и дети» и было приурочено к 10-летию движения студотрядов в ДНР и празднованию 1 Мая.

Аллея и установленный памятный знак стали символом уважения к труду, преемственности поколений и вклада молодежи в развитие Республики. В рамках благоустройства высадили более 100 кустов сирени (символ обновления) и роз (символ стойкости и памяти).

- Студенческие отряды Донецкой Народной Республики - это реальная сила, которая на практике доказала свою значимость. Участие бойцов в строительстве социально важных объектов, в том числе Дома молодежи «30/09», - это вклад, который уже сегодня формирует облик региона. Открытие Аллеи «Труда» - это символ уважения к людям дела и признание их роли в развитии Республики», - отметил Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский подчеркнул, что культура труда воспитывается годами и передается от старших к младшим. Аллея «Труда» стала местом силы, объединяющим ветеранов движения, действующих бойцов и новичков. Особое внимание уделили преемственности и передаче опыта как ключевому принципу развития движения.

- Эта аллея станет живым памятником единству поколений и напоминанием о том, что процветание родного города складывается из усилий каждого его жителя. Наш труд - вклад в будущее, - отметил глава муниципального образования городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

Кроме того, активисты «Молодой Гвардии» провели субботник, собрав около 150 участников. Главной площадкой стала парковая территория в Киевском районе Донецка, которая долгое время находилась в запустении: участок зарос травой, был замусорен и требовал очистки от сухостоя. Добровольцы собрали и вывезли мусор, расчистили территорию от лишней растительности и сухих веток. Особое внимание уделили зонам отдыха - привели в порядок пространство с лавочками, сделав его чище и удобнее для посещений. Субботник прошел в рамках акции #МызаЧистоту.

Руководитель МГЕР ДНР Сергей Добровольский рассказал, что парк пока не восстановили по программе ФКГС, но это густонаселенный микрорайон, и многие жители приходят сюда гулять вечером.

Также «Народная Дружина» совместно с Ресурсным центром поддержки добровольчества ДНР провела работы по облагораживанию территории Дома культуры имени XXI съезда КПСС в Ленинском районе Донецка. В мероприятии приняли участие представители «Народной Дружины», «Молодой Республики», «Молодой Гвардии Единой России» ДНР, Национального центра помощи по ДНР, «Движения Первых», Студенческих отрядов ДНР, Кадетской школы-интерната имени Берегового и «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» - всего около 150 человек.

В Харцызске Первомай отметили большим семейным фестивалем. Специальным гостем стала участница предварительного голосования «Единой России» Ирина Куксенкова. Вместе с горожанами она приняла участие в утренней зарядке, пообщалась с молодежью и оставила пожелание на дереве желаний. Куксенкова призналась, что была в Харцызске впервые, но город ее впечатлил светлыми и приятными людьми с позитивной энергией. Она подчеркнула, что проводить такие праздники вместе с жителями очень важно, чтобы знать их чаяния.

КСТАТИ

Традиционно, в Праздник Весны и Труда, Донецкая детская железная дорога открыла новый сезон работы, где состоялась торжественная линейка, посвященная старту 54-го сезона летней учебно-производственной практики. Этот весенний праздник, любимый и долгожданный для многих дончан, объединил ветеранов отрасли, действующих сотрудников, будущих железнодорожников, а также маленьких гостей и их родителей.

После линейки под знакомый гудок локомотива и бурные аплодисменты зрителей юные железнодорожники заняли свои посты. Все желающие отправились в первый праздничный рейс. Поезд повела локомотивная бригада в составе машиниста тепловоза ТУ-2 №038 Даниила Кравченко и его помощницы Ангелины Марущенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ожидании матчей: Стало известно, кто поможет отремонтировать стадион «Донбасс Арена» в Донецке

Стадион «Донбасс Арена» в Донецке будет восстановлен (подробнее)