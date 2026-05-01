«Народные костюмы в миниатюре»: В Донецке, Горловке и Мариуполе пройдет уникальная передвижная выставка кукол

Выставка покажет культурное многообразие России (архивное фото) Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Республиканский дом народного творчества и кино ДНР присоединился к воронежскому проекту «Народные костюмы в миниатюре». Эта инициатива направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия регионов через создание кукол, одетых в аутентичную национальную одежду.

В Воронеже прошло совещание, где специалисты культурно-досуговых учреждений регионов Содружества «Донбасс» детально обсудили концепцию проекта. Участники рассмотрели предложения по изготовлению кукол, определили сроки создания заготовок, согласовали логистику их доставки и наметили предварительные даты проведения передвижных региональных выставок.

Команда из ДНР уже сформировала рабочую группу, которая до середины мая утвердит эскизы орнаментов народного костюма и сделает заказ на заготовки кукол. Местные мастера планируют завершить пошив миниатюрных национальных костюмов к августу.

- Высота куклы с головным убором составит 50 сантиметров, - говорят организаторы.

С сентября передвижная выставка отправится по регионам-участникам проекта. Экспозиции разместят в Домах культуры и краеведческих музеях, чтобы широкая аудитория могла ознакомиться с богатым культурным многообразием России.

В ДНР выставку можно будет увидеть в Донецке, Горловке и Мариуполе.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР стартовала интеллектуально-патриотическая игра «Код Отечества»

Финал игры «Код Отечества» состоится в преддверии Дня народного единства (подробнее)