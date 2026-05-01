Надежность, доступность и защита: Жители ДНР оценили преимущества электронной трудовой книжки

Электронный документ содержит полный объем сведений, аналогичный бумажному аналогу, и имеют ту же юридическую силу. Фото: ТГ/Толстыкина

Электронная трудовая книжка набирает популярность в ДНР. Число жителей Республики, которые предпочли современную цифровую версию традиционной бумажной, уже превысило отметку в 100 тысяч человек. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Там пояснили, что одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является постоянный и удобный доступ к информации о трудовом стаже. Электронный документ содержит полный объем сведений, аналогичный бумажному аналогу: данные о месте работы, занимаемой должности, датах приема на работу, увольнения и переводов, а также о документах, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Цифровой вариант не только упрощает учет трудовой деятельности, но и значительно снижает вероятность ошибок при внесении данных. Кроме того, онлайн-формат обеспечивает высокий уровень защиты и сохранность персональных данных граждан. Информация о кадровых изменениях оперативно вносится в электронную книжку, как только работодатель передает соответствующие сведения в Отделение Соцфонда. Обычно это происходит в течение нескольких дней.

Особым удобством для жителей является возможность самостоятельно контролировать все записи в трудовой книжке через портал «Госуслуги».

- Для этого достаточно выбрать услугу «Выписка из электронной трудовой книжки» в разделе «Справки и выписки» и оформить запрос, - пояснили в организации.

Документ в формате PDF будет готов и поступит в личный кабинет пользователя всего за несколько минут. Такая выписка имеет полную юридическую силу, равнозначную бумажной трудовой книжке.

При этом жители Республики по-прежнему могут получить информацию о своей трудовой деятельности и в привычном бумажном виде. Для этого следует обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по ДНР.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

Старые трудовые книжки и договоры в ДНР продолжат действовать: Правительство России внесло соответствующие правки в законодательство

До конца 2026 года продолжают действовать трудовые договоры и трудовые книжки, которые были заключены и оформлены до 30 сентября 2022 года