В Донецке заложили Аллею «Труда» в честь Первомая

Акция, приуроченная к Празднику Весны и Труда, собрала представителей власти и активную молодежь. Фото: ТГ/Чертков

Первомай в Донецке ознаменовался символичным событием: у Дома молодежи «30/09» была торжественно открыта Аллея «Труда», где высадили кусты роз и деревья сирени. Акция собрала представителей власти и активную молодежь.

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков, министр молодежной политики Республики Денис Шимановский, глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин, а также активисты студенческих отрядов приняли участие в благоустройстве территории.

- Работать на свежем воздухе в такой компании - одно удовольствие! - поделился впечатлениями Андрей Чертков.

Выбор места для Аллеи «Труда» неслучаен: она расположилась на территории крупнейшего молодежного центра страны. Саму аллею заложили в честь 10-летия создания студотрядов ДНР, участники которых внесли большой вклад в строительство самого Дома молодежи. И это далеко не единственный крупный проект в их трудовой биографии.

- На самом деле, студотряды давно уже стали реальной силой. И навыки, которые ребята приобретают, обязательно пригодятся - им предстоит восстанавливать и развивать нашу Республику. Но главное - они учатся понимать ценность созидательного труда. Только так создается что-то по-настоящему стоящее. То, что хочется беречь и приумножать, - отметил глава Правительства.

Акция, приуроченная к Празднику Весны и Труда, собрала представителей власти и активную молодежь. Фото: ТГ/Кулемзин

Министр молодежной политики Денис Шимановский добавил, что для региона студенческие отряды - это не просто организация, а целое сообщество молодых людей, которые знают и ценят труд.

- Студотряды знают, что теперь в рамках Дома молодежи есть аллея специальная, которая будет их аллея, за которой они будут ухаживать и смотреть, куда смогут прийти все представители студенческих отрядов, - заявил он.

Глава Донецка Алексей Кулемзин добавил, что Аллея «Труда» станет свидетельством единства поколений.

- В рамках Всероссийской трудовой акции «Труд крут» высадили кусты роз и деревья сирени. Эта аллея станет живым памятником единству поколений и напоминанием о том, что процветание родного города складывается из усилий каждого его жителя, - отметил глава города.

