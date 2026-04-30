Ветеранам СВО из ДНР помогут с трудоустройством

Возвращение ветеранов боевых действий к мирной жизни - это всегда непростой путь, особенно когда речь заходит о поиске работы. Им помогает в этом фонд «Защитники Отечества». Руководитель филиала в ДНР Марина Соловарова рассказала, что стратегия деятельности постоянно обновляется:
- Если 2025 год был посвящен системной работе с бойцами, получившими увечья, инвалидность, то 2026-й направлен еще и на полную поддержку в вопросах трудоустройства. Так, филиал определяет якорных работодателей в городах для проведения целевых ярмарок вакансий. Один из акцентов делают на строительной отрасли.
В целом Марина Соловарова отметила высокий уровень трудоустройства ветеранов в ДНР. Часть из них открывает свое дело, в том числе в сельском хозяйстве и сфере автосервиса.
Для того чтобы получить помощь, нужно обратиться к социальным координаторам филиала фонда. Они свяжут бойца с центром занятости для ознакомления с вакансиями, проконсультируют по вопросам переобучения или направят на подготовку по выбранной профессии.
Центральный офис филиала фонда «Защитники Отечества»:
Адрес: Донецк, ул. Розы Люксембург, д. 48Б
Режим работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 17.00 (воскресенье - выходной).
Тел.: +7 (949) 505-25-05
Отделения филиала
Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Ворошиловский район: ул. Артема, д. 74, кабинет 143 (ориентир - районная администрация, вход с пандусом)
Тел.: +7 (949) 719-51-63
Киевский район: пр-т Киевский, д. 36 (ориентир - районная администрация)
Тел.: +7 (949) 576-30-90
Ленинский район: ул. Куйбышева, д. 31 (ориентир - районная администрация)
Тел.: +7 (949) 569-03-36
Буденновский район: ул. Октября, д. 16 (ориентир - УТСЗН)
Тел.: +7 (949) 582-64-53
Пролетарский район: ул. Раздольная, д. 27Б (ориентир - Тер. центр соцобслуживания)
Тел.: +7 (949) 805-59-50
Калининский район: б-р Шевченко, д. 75 (ориентир - районная администрация)
Тел.: +7 (949) 470-49-14
Кировский район: ул. Карла Маркса, д. 8 (ориентир - УТСЗН)
Тел.: +7 (949) 582-57-87
Куйбышевский район: ул. Ковпака, д. 4 (ориентир - районная администрация)
Тел.: +7 (949) 590-35-34
Петровский район: ул. Архитекторов, д. 2А (ориентир - ДК им. Петровского)
Тел.: +7 (949) 578-69-32
Советский район: ул. Гаврилова, д. 1
Тел.: +7 (949) 550-42-34
Горняцкий район: ул. Репина, д. 4
Тел.: +7 (949) 367-61-87
Центрально-Городской район: ул. Ленина, д. 19 (ориентир - районное УТСЗН, ближайший перекресток - ул. Ленина и ул. Трубицина)
Тел.: +7 (949) 606-98-23
Червоногвардейский район: ул. Больничная, д. 1А (ориентир - Территориальный центр социального обслуживания)
Тел.: +7 (949) 575-18-45
Кировский район: ул. Папанина, д. 1 (ориентир - районная администрация)
Тел.: +7 (949) 575-19-36
Центрально-Городской район: ул. Гагарина, д. 61 (ориентир - школа № 16)
Тел.: +7 (949) 580-25-85
Никитовский район: ул. Оленина, д. 10 (ориентир - школа № 25)
Тел.: +7 (949) 580-24-17
Калининский район: ул. Рогозина, д. 10 (ориентир - школа № 53)
Тел.: +7 (949) 808-42-06
ул. Некрасова, д. 17, 1-й этаж (ориентир - общежитие)
Тел.: +7 (949) 576-50-35
ул. Краснознаменская, д. 81А (ориентир - школа искусств)
Тел.: +7 (949) 729-41-98
ул. Первомайская, 107 (ориентир - площадь Ленина, здание бывшей администрации)
ул. Пионерская, д. 1 (ориентир - ОДДР)
Тел.: +7 (949) 551-00-42
ул. Матросова, д. 53 (ориентир - УТСЗН)
Тел.: +7 (949) 487-37-69
ул. Шахтерская, д. 39 (ориентир - городская администрация)
ул. Комсомольская, д. 1, 1-й этаж, каб. 5 (ориентир - городская администрация)
ул. Центральная, д. 44 (ориентир - УТСЗН)
Тел.: +7 (949) 570-79-17
ул. Ленина, д. 32 (ориентир - городская администрация)
Тел.: +7 (949) 565-90-21
Ул. Партизанская, д. 185
(ориентир - Эколого-натуралистический центр)
Тел.: +7 (949) 572-83-31
ул. Красноармейская, д. 7 (ориентир - детсад № 9)
Тел.: +7 (949) 854-33-70
ул. Гагарина, д. 36 (ориентир - УТСЗН)
Тел.: +7 (949) 570-79-17
пр-т Металлургов, д. 211 (ориентир - общественная приемная ОДДР)
Тел.: +7 (949) 573-94-92
г. Амвросиевка, ул. Свободы, д. 13 (ориентир - бывший магазин «Афоня», рядом магазин «Зодиак», ПСБ банк)
Тел.: +7 (949) 570-61-49
пгт Старобешево, пл. Ленина, д. 6 (ориентир - поселковая администрация)
Тел.: +7 (949) 301-23-87
пгт Тельманово, пер. Садовый, д. 3 (ориентир - УТСЗН)
Тел.: +7 (949) 583-20-93
г. Новоазовск, ул. Гриценко,
д. 92 (ориентир - городской совет)
Тел.: +7 (949) 842-56-91