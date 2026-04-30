Ветеранам СВО из ДНР помогут с трудоустройством

В ДНР проводятся ярмарки вакансий для ветеранов - защитников Донбасса. ФЗО

Возвращение ветеранов боевых действий к мирной жизни - это всегда непростой путь, особенно когда речь заходит о поиске работы. Им помогает в этом фонд «Защитники Отечества». Руководитель филиала в ДНР Марина Соловарова рассказала, что стратегия деятельности постоянно обновляется:

- Если 2025 год был посвящен системной работе с бойцами, получившими увечья, инвалидность, то 2026-й направлен еще и на полную поддержку в вопросах трудоустройства. Так, филиал определяет якорных работодателей в городах для проведения целевых ярмарок вакансий. Один из акцентов делают на строительной отрасли.

В целом Марина Соловарова отметила высокий уровень трудоустройства ветеранов в ДНР. Часть из них открывает свое дело, в том числе в сельском хозяйстве и сфере автосервиса.

Для того чтобы получить помощь, нужно обратиться к социальным координаторам филиала фонда. Они свяжут бойца с центром занятости для ознакомления с вакансиями, проконсультируют по вопросам переобучения или направят на подготовку по выбранной профессии.

БУДЬ В КУРСЕ

Центральный офис филиала фонда «Защитники Отечества»:

Адрес: Донецк, ул. Розы Люксембург, д. 48Б

Режим работы: с понедельника по субботу с 8.00 до 17.00 (воскресенье - выходной).

Тел.: +7 (949) 505-25-05

Отделения филиала

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

ДОНЕЦК

Ворошиловский район: ул. Артема, д. 74, кабинет 143 (ориентир - районная администрация, вход с пандусом)

Тел.: +7 (949) 719-51-63

Киевский район: пр-т Киевский, д. 36 (ориентир - районная администрация)

Тел.: +7 (949) 576-30-90

Ленинский район: ул. Куйбышева, д. 31 (ориентир - районная администрация)

Тел.: +7 (949) 569-03-36

Буденновский район: ул. Октября, д. 16 (ориентир - УТСЗН)

Тел.: +7 (949) 582-64-53

Пролетарский район: ул. Раздольная, д. 27Б (ориентир - Тер. центр соцобслуживания)

Тел.: +7 (949) 805-59-50

Калининский район: б-р Шевченко, д. 75 (ориентир - районная администрация)

Тел.: +7 (949) 470-49-14

Кировский район: ул. Карла Маркса, д. 8 (ориентир - УТСЗН)

Тел.: +7 (949) 582-57-87

Куйбышевский район: ул. Ковпака, д. 4 (ориентир - районная администрация)

Тел.: +7 (949) 590-35-34

Петровский район: ул. Архитекторов, д. 2А (ориентир - ДК им. Петровского)

Тел.: +7 (949) 578-69-32

МАКЕЕВКА

Советский район: ул. Гаврилова, д. 1

Тел.: +7 (949) 550-42-34

Горняцкий район: ул. Репина, д. 4

Тел.: +7 (949) 367-61-87

Центрально-Городской район: ул. Ленина, д. 19 (ориентир - районное УТСЗН, ближайший перекресток - ул. Ленина и ул. Трубицина)

Тел.: +7 (949) 606-98-23

Червоногвардейский район: ул. Больничная, д. 1А (ориентир - Территориальный центр социального обслуживания)

Тел.: +7 (949) 575-18-45

Кировский район: ул. Папанина, д. 1 (ориентир - районная администрация)

Тел.: +7 (949) 575-19-36

ГОРЛОВКА

Центрально-Городской район: ул. Гагарина, д. 61 (ориентир - школа № 16)

Тел.: +7 (949) 580-25-85

Никитовский район: ул. Оленина, д. 10 (ориентир - школа № 25)

Тел.: +7 (949) 580-24-17

Калининский район: ул. Рогозина, д. 10 (ориентир - школа № 53)

Тел.: +7 (949) 808-42-06

ЯСИНОВАТАЯ

ул. Некрасова, д. 17, 1-й этаж (ориентир - общежитие)

Тел.: +7 (949) 576-50-35

ХАРЦЫЗСК

ул. Краснознаменская, д. 81А (ориентир - школа искусств)

Тел.: +7 (949) 729-41-98

ИЛОВАЙСК

ул. Первомайская, 107 (ориентир - площадь Ленина, здание бывшей администрации)

ТОРЕЗ

ул. Пионерская, д. 1 (ориентир - ОДДР)

Тел.: +7 (949) 551-00-42

ШАХТЕРСК

ул. Матросова, д. 53 (ориентир - УТСЗН)

Тел.: +7 (949) 487-37-69

КИРОВСКОЕ

ул. Шахтерская, д. 39 (ориентир - городская администрация)

ЖДАНОВКА

ул. Комсомольская, д. 1, 1-й этаж, каб. 5 (ориентир - городская администрация)

ДОКУЧАЕВСК

ул. Центральная, д. 44 (ориентир - УТСЗН)

Тел.: +7 (949) 570-79-17

СНЕЖНОЕ

ул. Ленина, д. 32 (ориентир - городская администрация)

Тел.: +7 (949) 565-90-21

ЕНАКИЕВО

Ул. Партизанская, д. 185

(ориентир - Эколого-натуралистический центр)

Тел.: +7 (949) 572-83-31

ДЕБАЛЬЦЕВО

ул. Красноармейская, д. 7 (ориентир - детсад № 9)

Тел.: +7 (949) 854-33-70

ВОЛНОВАХА

ул. Гагарина, д. 36 (ориентир - УТСЗН)

Тел.: +7 (949) 570-79-17

МАРИУПОЛЬ

пр-т Металлургов, д. 211 (ориентир - общественная приемная ОДДР)

Тел.: +7 (949) 573-94-92

АМВРОСИЕВСКИЙ РАЙОН

г. Амвросиевка, ул. Свободы, д. 13 (ориентир - бывший магазин «Афоня», рядом магазин «Зодиак», ПСБ банк)

Тел.: +7 (949) 570-61-49

СТАРОБЕШЕВСКИЙ РАЙОН

пгт Старобешево, пл. Ленина, д. 6 (ориентир - поселковая администрация)

Тел.: +7 (949) 301-23-87

ТЕЛЬМАНОВСКИЙ РАЙОН

пгт Тельманово, пер. Садовый, д. 3 (ориентир - УТСЗН)

Тел.: +7 (949) 583-20-93

НОВОАЗОВСКИЙ РАЙОН

г. Новоазовск, ул. Гриценко,

д. 92 (ориентир - городской совет)

Тел.: +7 (949) 842-56-91