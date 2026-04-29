Политика29 апреля 2026 0:00

Донбасс отвечает взаимностью: Молодежь ДНР отправилась в Дагестан для ликвидации последствий ЧС

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Молодежь из ДНР отправилась на помощь жителям Дагестана. Народный фронт

Группа быстрого реагирования Молодежки Народного фронта из ДНР совместно с региональной командой и добровольцами Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) занимаются ликвидацией последствий подтоплений в Махачкале. Работа ведется сразу по нескольким направлениям: доставка питьевой воды, откачка воды с придомовых территорий, эвакуация мирных жителей, а также работа в колл-центре по приему заявок от пострадавших.

- Наша команда включилась с первых дней, как только стихия начала наносить ущерб, - рассказывает руководитель Молодежки Народного фронта Владимир Тараненко. - Объем работ колоссальный. Люди остаются без воды, подтоплены кварталы, заявок очень много. Поэтому мы решили усилить направление - подключили донецкую Молодежку. В регион приехали ребята с большим опытом работы в чрезвычайных ситуациях. Работы впереди еще очень много, но вместе мы справимся гораздо быстрее.

В первые дни стихийного бедствия волонтерам удалось эвакуировать в безопасные места более 160 жителей, включая пожилых людей и детей. С помощью мотопомп и насосного оборудования они откачали почти тысячи тонн воды. Вместе с ВСКС добровольцы Народного фронта осушили подвалы десятков домов и социальных учреждений.

Местные жители отмечают самоотверженность добровольцев, которые продолжали работу даже в ночное время. А сами волонтеры говорят, что готовы трудиться до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

- Донбасс не мог остаться в стороне от беды братской республики. Дагестан не единожды помогал нам в самые трудные времена - теперь настал черед отвечать взаимностью, - подчеркнул министр молодежной политики ДНР Денис Шимановский.

Кстати, жители нашей республики собрали 12 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в Дагестане. В состав груза вошли продовольственные продукты длительного хранения, питьевая вода, теплая одежда, строительные инструменты, средства для откачки воды, а также медикаменты и предметы первой необходимости.