Жители ДНР выберут объекты для благоустройства: Стартовало Всероссийское голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Сайт Главы ДНР

Жители региона могут выбрать территории для благоустройства. На голосование вынесли более 150 объектов. Они расположены в 20 городах и районах республики. Больше всего вариантов предложили жители Харцызского и Волновахского округов.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка рассказал «Комсомолке» о важных составляющих комфортной среды. Это доступная инфраструктура, зеленые зоны, удобные общественные пространства и безопасные дороги:

- Парки, скверы и зоны отдыха улучшают экологию. Кроме того, они повышают социальное взаимодействие между горожанами. Важно активно вовлекать жителей в процесс планирования. Тогда мнения и предпочтения людей будут учтены. Такой подход ведет к гармоничному развитию города.

В Донецке, например, можно выбрать один из семи объектов. За них уже отдали несколько тысяч голосов. Вот какие территории предлагают благоустроить жителям районов:

Куйбышевский район: территория у Дворца культуры «Горняк» и сквер у проходной «Донецкого завода химических реактивов».

Кировский район: сквер у ДК имени Франко и сквер у городской больницы № 24.

Буденновский район: сквер «Горняк».

Петровский район: сквер шахты имени Челюскинцев (площадь Правды).

Пролетарский район: сквер имени Филатова.

В минстрое сообщили: в этом году в ДНР планируется благоустроить 49 общественных территорий. Большинство из них предложили жители на Всероссийском голосовании в 2024 году.

Больше всего объектов обновят в пяти муниципальных округах: Амвросиевском, Волновахском, Володарском, Мангушском и Тельмановском.

В министерстве уточнили: работы уже начались на 21 объекте в 11 округах. На остальных территориях строители приступят к делу в ближайшее время.

Также в 2026 году должны завершить пять проектов. В прошлом году они стали победителями Всероссийского конкурса. Конкурс выбирает лучшие, которые создадут комфортную среду в малых городах и исторических поселениях. Вот эти проекты: парки в Докучаевске, Ясиноватой и Харцызске, а также площадь в Енакиеве и центральный бульвар в Торезе.

КОНКРЕТНО

Проголосовать за объект благоустройства можно до 12 июня 2026 года. Сделать это надо на портале «Госуслуги» в разделе «Госуслуги. Решаем вместе». Прямая ссылка: pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home.