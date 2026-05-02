ДНР приняла участие: В Москве прошел III Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина - сила России»

Награждение победителей III Всероссийской муниципальной премии «Служение». kremlin.ru/Алексей Никольский

В форуме принял участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

- Вы всегда напрямую работаете с проблемами, бедами, вызовами, которые есть в жизни каждого человека, - сказал он участникам. - Для успешной работы на муниципальной службе нужны не только высочайший профессионализм, готовность работать 24/7 - нужны еще доброе сердце и отзывчивая душа.

Сергей Кириенко вручил награды от Президента России Владимира Путина. Глава городского округа Мариуполь Антон Кольцов отмечен Почетной грамотой «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий».

С ПЕРЕДОВОЙ - В МУНИЦИПАЛИТЕТ

Алексей Черкашин.

В рамках форума прошла церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Ветеран СВО, руководитель Старобешевского округа ДНР Алексей Черкашин (на фото) стал ее лауреатом, заняв второе место с инновационным проектом «С передовой СВО - в муниципалитет».

В Старобешевском округе он успешно внедрил программу наставничества, благодаря которой ветераны активно участвуют в развитии территории. Они привлекаются к мероприятиям по благоустройству, делятся знаниями и жизненным опытом с молодыми, способствуя формированию новых лидеров.

- Мой проект - пример того, что тот опыт, полученный в ходе боевых действий, может найти применение в мирной жизни, - сказал Черкашин. - И, как сказал наш президент, нет ничего невозможного, когда путь озаряется любовью к Отечеству.

Среди финалистов премии - депутат Донецкого горсовета и главный врач Центральной городской клинической больницы Донецка № 6 Евгения Мажара. Она представила проект «Мастерская добрых дел». Он основан на личном опыте и призван оперативно решать социальные вопросы населения.

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Второй день форума совпал с Днем местного самоуправления. На церемонии открытия выступил Президент России Владимир Путин.

- Ваш труд в любом субъекте Федерации требует много сил, времени, энергии. - сказал он. - Люди идут к вам с самыми разными проблемами и нуждами.

Для людей именно вы являетесь лицом всей системы публичной власти. Именно на местах формируется вера людей в завтрашний день, а значит, опора для нашего движения вперед, для развития России.

Глава государства высоко оценил мужество муниципальных команд, работающих на исторических территориях, подчеркнув, что их самоотверженность служит примером для всей страны.

На встрече с представителями муниципалитетов Владимир Путин поддержал идею снятия возрастных ограничений на муниципальной службе в Донбассе и Новороссии (сейчас этот предел составляет 65 - 70 лет). С такой просьбой к главе государства обратилась сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Галина Дальниченко.

Президент отметил, что прописанные в законе ограничения связаны со стремлением обновлять кадры, но терять при этом хороших специалистов, готовых и дальше продолжать служить своей малой родине, - нельзя.