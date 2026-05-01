Новая элита страны рождалась в боях: В ДНР участники кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» готовятся к защите проектов

Антон Ботнарев.

Главный замысел конкурса «Донбасс. СВОи Герои» - формирование новой управленческой элиты из тех, кто проявил мужество и готовность служить России.

- Служение своей стране, системе государственного и муниципального управления - вот задача, вставшая перед нашими героями-ветеранами в мирной жизни, - отметила член общественного совета конкурса, социальный координатор отделения филиала фонда «Защитники Отечества» Юлия Дегтярева. - Именно этих людей президент назвал новой элитой, которой не страшно доверить будущее России.

Она подчеркнула, что программа обучения участников проекта адаптирует их военный опыт и умение принимать решительные меры в критических ситуациях к сложным задачам региональной экономики и социальной политики.

- Это мост между военной службой и гражданским управлением, который позволяет масштабировать имеющиеся навыки и направить их на развитие конкретных территорий и отраслей, - сказала она. - Сегодня управленческому аппарату требуются сильные руководители.

Участники кадрового конкурса для военнослужащих разрабатывают проекты, имеющие социально значимую направленность. К примеру, финалист кадрового конкурса «Донбасс. СВОи Герои» и сотрудник министерства транспорта ДНР Антон Ботнарев (на фото) работает над проектом, посвященным развитию пассажирского железнодорожного сообщения на территории республики: «Все, что касается поездов ростовского и воронежского направлений - глобальный проект, частью которого я занимаюсь».

Помогает финалисту в реализации идей его наставник - министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

Еще одна участница, гвардии старший лейтенант Наталья Кучеренко, работает над проектом, посвященным инвалидам-колясочникам: «Это инициатива по адаптации жилья. Мне близка эта тема, я по роду службы много занималась ранеными». В июне финалистам предстоит защитить проекты и получить дипломы.