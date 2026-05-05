Товарищ Артем, «Друг» и Чехов с Чайкой: Какие истории хранят главные памятники Донецка

Каждый из этих памятников стал визитной карточкой города. Фото: Администрация Донецка

Памятники Донецка - это не просто элементы городского ландшафта, а важная часть культурного кода города. Они формируют его облик и дух, напоминая о ценностях, которые объединяют местных жителей.

Каждый памятник рассказывает свою историю - о трудовых достижениях, воинской доблести, культурном расцвете или трагических страницах прошлого. Посещая эти места, горожане и гости Донецка могут прикоснуться к истории, ощутить связь поколений и лучше понять идентичность города. В администрации городского округа рассказали о наиболее знаковых монументах, которые украшают Донецк.

Первый памятник Юзовки

Первый памятник в Юзовке (ныне Донецк) был воздвигнут в честь императора Александра II, которого называли царем-освободителем. Инициатива его создания в 1912 году принадлежала местным жителям - дворянину Гаврилову и мещанину Есипову. Хотя монумент не дожил до своего открытия, он стал символом новой эпохи и послужил источником вдохновения для многих талантливых скульпторов и архитекторов, чьи работы сегодня украшают Донецк.

Памятник Артему

Конец октября 1967 года стал знаковым для Донецка - город праздновал 50-летие Октябрьской революции, и в честь этой даты здесь появились два монументальных символа, которые до сих пор являются одними из его главных достопримечательностей.

Первым открыли памятник Федору Андреевичу Сергееву, более известному как товарищ Артем. Этот человек, стоявший у истоков создания Донецко-Криворожской Советской Республики, оставил яркий след в истории донецкого края.

Создание памятника Артему стало поистине общенародным делом. В его строительстве участвовали более 90 предприятий и организаций города. Сама скульптура была отлита в Донецке по частям в Центральных ремонтно-механических мастерских. На все ушло 13 тонн бронзы.

Над проектом работала команда талантливых авторов: скульптор В.Костин и архитекторы Н.Яковлева и Н.Поддубный. Торжественное открытие состоялось 28 октября 1967 года, собрав тысячи горожан, представителей партийного руководства, комсомольцев и пионеров. На открытии памятника присутствовала семья Артема - его жена Елизавета Львовна и сын Артем Федорович.

Памятник Ленину

Всего через три дня, 31 октября 1967 года, в самом сердце Донецка воздвигли памятник Владимиру Ленину. Семиметровую бронзовую фигуру установили на черно-серый гранитный постамент, достигнув общей высоты скульптуры в 13,5 метров. Рядом с ним вырос 42-метровый трехгранный пилон из нержавеющей стали. Авторами этого проекта стали скульптор Э.Кунцевич и архитекторы В.Иванченко и Н.Иванченко.

На открытие памятника Ленину пришли десятки тысяч жителей города. Особую значимость мероприятию придали выступления ветеранов партии, лично знавших вождя. Место для установки памятника выбрали не случайно: он должен был «наблюдать» за всеми парадами на главной городской улице.

Памятник Гурову

Не менее значимым является памятник генерал-лейтенанту Кузьме Акимовичу Гурову, который освобождал донецкий край в годы Великой Отечественной войны. В сентябре 1943 года вместе с наступающими войсками он в числе первых вошел в город Сталино (ныне Донецк). Жизнь героя оборвалась вскоре после освобождения города, но его подвиг навечно увековечен в монументе, который установили в 1954 году на его могиле. Скульпторы Е.И. Белостоцкий и Э.М. Фридман вместе с архитектором Н.К. Иванченко сумели передать в бронзе невероятное мужество, железную выдержку и хладнокровие этого выдающегося человека.

Памятник Кириллу и Мефодию

Культурное и духовное наследие города заключено в памятнике святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Открытый в 2011 году в парке Дворца культуры Металлургов, он стал олицетворением просвещения и мудрости, которые несут знания. Авторы - Е.Кадырова, С.Панченко, Д.Снигирь и В.Шкляренко - мастерски запечатлели основателей славянской письменности: Кирилла со свитком, символом первой азбуки, и Мефодия с раскрытой книгой, символом накопленных знаний. Установленный по благословению Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона, памятник подчеркивает важную роль образования в жизни каждого человека.

Памятник «Друг»

Особое место в сердцах дончан занимают работы современного скульптора Равиля Акмаева, отражающие глубокие человеческие ценности. В 2014 году, в самый разгар боевых действий, на бульваре Шевченко в Донецке появился необычный и трогательный памятник «Друг». Бронзовая фигура человека, который укрывает зонтом своего верного четвероногого товарища от дождя, приобрела особое значение для дончан, став символичным проявлением человечности в трудные времена. Эта композиция была создана по мотивам картины автора 1996 года.

Памятник Чехову и его Чайке

В 2020 году на набережной реки Кальмиус в Донецке появился еще один примечательный памятник, который обогатил культурный ландшафт города. Композиция, посвященная великому писателю Антону Чехову и символичной Чайке - эмблеме его бессмертной пьесы - стала воплощением свободы творчества и вдохновения. Скульптура изображает писателя, который удобно расположился на стуле и погружен в свои мысли, а рядом с ним стоит столик, где сидит изящная Чайка, готовая взлететь. Этот монумент, отлитый из 300 килограммов бронзы на Донецком металлургическом заводе, напоминает дончанам о силе слова и полете фантазии.

