Вооруженные силы РФ продолжают наступательные действия в ДНР, занимая тактически более выгодные рубежи и позиции. За прошедшие сутки подразделения группировки войск «Южная» улучшили свое положение по переднему краю после успешных ударов по украинским вооруженным формированиям в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки.

По данным Минобороны России, в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 165 своих военнослужащих, четыре бронемашины, 17 автомобилей, а также два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

Подразделения группировки войск «Центр» также заняли более выгодные рубежи и позиции. Российские военные нанесли удары по живой силе и технике ВСУ и нацгвардии в районах Кучерова Яра, Веселого, Новотроицкого, Святогоровки, Белицкого, Доброполья, Новониколаевки в ДНР, а также в населенном пункте Новоподгородное в Днепропетровской области.

В итоге украинские вооруженные формирования понесли потери, составившие свыше 315 военнослужащих, шесть бронемашин и восемь автомобилей.

Тем временем подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Татьяновки, Святогорска, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики, а также в Харьковской области.

Потери украинской стороны на этом направлении оцениваются более чем в 190 солдат, две бронемашины, 21 автомобиль, три арторудия и станцию РЭБ.

