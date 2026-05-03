В ДНР Молодежка там, где нужна помощь

Молодежка Народного фронта (МНФ) запустила новый проект - гуманитарную миссию выходного дня (на фото). Команды студентов из нашей республики по субботам и воскресеньям выезжают помогать жителям и социальным учреждениям регионов Донбасса и Новороссии в восстановлении мирной жизни. Помимо этого, каждый участник проходит обучение по оказанию первой помощи с элементами тактической медицины.

- Работа такого формата дополняет основную гуманитарную миссию Народного фронта, - говорит руководитель МНФ Владимир Тараненко. - Запрос поступил от самих студентов: видя, как в республику приезжают волонтеры из самых дальних регионов, они захотели присоединиться. Мы поддержали эту идею.

Первый выезд объединил 30 человек. Молодые люди трудились на гуманитарном складе: занимались разгрузкой, сортировкой и переупаковкой гуманитарной помощи.

- Для меня это честь - помогать людям и поддерживать их в трудную минуту, - признается участник гуманитарной миссии Максим Гукайло. - Это наши земляки, и пока у нас есть силы, мы не останавливаемся. В Донбассе мы все едины. Это наш край, и мы должны поддерживать друг друга.

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Команда Молодежки оказала адресную помощь 79-летней Любови Стародубцевой, инвалиду II группы, и ее супругу - заслуженному шахтеру. Пенсионеры живут одни, справляться с бытом им непросто. Волонтеры убрали на придомовой территории мусор, ветки и доски, обрезали деревья и заготовили дрова, привезли 50 литров воды и продуктовый набор.