Верховный суд ДНР рассмотрит по существу уголовные дела в отношении военнослужащих 36-й бригады ВСУ. Фото: ВС ДНР

В Донецке судят артиллериста ВСУ за обстрел Коминтерново на юге ДНР. Также ответит перед законом командир роты, отдавший приказ о расстреле жителей Мариуполя.

Прокуратура ДНР утвердила обвинительные заключения и направила в Верховный суд два уголовных дела в отношении военнослужащих 36-й бригады ВСУ, обвиняемых в преступлениях против мирных жителей. Об сегодня «КП-Донецк» сообщили в пресс-службе Прокуратуры ДНР.

52-летний военнослужащий 1-го отдельного батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Присяжнюк обвиняется по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2019 года Присяжнюк находился на боевой позиции «Гром», расположенной вблизи села Павлополь Волновахского района. Он и другие артиллеристы выполняли приказ командования и вели артиллерийский обстрел жилых домов села Коминтерново Новоазовского района. В результате обстрелов повреждения получили три домовладения.

37-летний командир 2-й роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александр Чоловский обвиняется по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

По версии следствия, в марте 2022 года Чоловский находился на боевой позиции в Мариуполе и получил по рации информацию от подчиненных ему военнослужащих о передвижении гражданского автомобиля. После чего отдал приказ открыть огонь на поражение. Военнослужащие расстреляли из автоматов автомобиль. От полученных ранений мирный житель скончался на месте преступления.

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