Денис Пушилин поручил Минэкономразвития улучшить работу МФЦ ДНР

Время работы некоторых отделений МФЦ было увеличено на три часа. Фото: Минэкономразвития ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поручил Минэкономразвития улучшить работу МФЦ. Руководитель региона сегодня на оперативном совещании заявил, что жители жалуются на большие очереди в отделения МФЦ, невозможность дозвониться и некачественное оказание услуг.

- Жители региона при получении услуг МФЦ жалуются на большие очереди, невозможность дозвониться на горячую линию, некачественное оказание услуг, некомпетентность сотрудников, нехватку отделений в периферийных населенных пунктах. Поручил Минэкономразвития ДНР подготовить предложения по улучшению работы отделений МФЦ в регионе и повышению квалификации сотрудников, - написал в своем телеграмм-канале Пушилин.

Он добавил, что есть и хорошие сдвиги, выполнено поручение, которое он дал неделю назад.

- Время приема граждан увеличено в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Шахтерске, Енакиево, Дебальцево, Харцызске, Кировском, - сообщил руководитель региона.

Напомним, что время работы некоторых отделений МФЦ было увеличено на три часа. Десять отделений МФЦ теперь работают по следующему графику: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00 и суббота с 9:00 до 15:00 без перерыва:

- г. Донецк, пр-кт Ильича, 63 А

- г. Донецк, ул. Куприна, 50

- г. Дебальцево, ул. Советская, 28

- г. Енакиево, пр-кт Металлургов, 29

- г. Кировское, ул. Ленина, 1

- г. Макеевка, ул. Московская, 2

- г. Мариуполь, пр-кт Мира (Ленина), 107

- г. Мариуполь, ул. Орджоникидзе, 51

- г. Харцызск, ул. Сергея Лазо, 17

- г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 7.

Также в Снежном отделение по улице Декабристов, 16 работает понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота – выходной.

В Горловке отделение МФЦ по улице Пушкинской, 66 - понедельник-пятница с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00.

Отделение МФЦ в Новоазовске по улице Ленина, 30 работает по расширенному графику (с 8:00 до 20:00) 2 раза в неделю - во вторник и четверг.

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