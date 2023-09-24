Артиллерия российских войск наносит удары по скоплению живой силы и техники противника. Фото: УНМ ДНР

Украинские войска несут огромные потери в ожесточенных боях на Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что российским военным удается не только успешно сдерживать атаки ВСУ, но также уничтожать их личный состав и вооружение.

Отражены 28 атак противника

В период с 17 по 23 сентября 2023 года в результате ударов российских авиации, ракетных войск и артиллерии потери ВСУ составили более 1455 военнослужащих убитыми и ранеными. Украинская армия также лишилась 16 танков и других боевых бронированных машин, 25 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и трех РСЗО. Кроме того, российские войска уничтожили три украинских склада с боеприпасами и два воинских эшелона 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

- На Донецком направлении грамотными действиями подразделений «Южной» группировки войск за указанный период отражены 28 атак штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Авдеевка и Марьинка Донецкой Народной Республики, - заявили в оборонном ведомстве РФ.

ВСУ несут огромные потери и отводят бригады

Сложной остается обстановка и на Южно-Донецком направлении. Там российские войска в течение недели отразили пять атак противника, продолжая поражать скопления живой силы и техники ВСУ.

- Потери противника на данном направлении составили свыше 950-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, а также пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено два склада с боеприпасами, - проинформировали в Минобороны России.

Известно также, что в результате значительных потерь и упаднических настроений среди личного состава украинское командование приняло решение о выводе подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы для восстановления их боеспособности.

Безуспешные попытки прорыва со стороны украинских войск

Тем временем на Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское в ДНР, Червоная Диброва в ЛНР и Серебрянского лесничества.

- В результате мужественных действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены 15 атак противника, - заявили в министерстве.

Сообщается также, что потери украинской армии на этом направлении за неделю составили до 435-ти человек убитыми и ранеными. Российскими войсками были уничтожены 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, а также восемь орудий ВСУ.

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