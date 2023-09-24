С днем рождения, Мариуполь!

Праздник продлился до самой ночи. Фото: Александр ИВАНОВ

Этого ждали и к этому сильно готовились: 16 сентября мариупольцы отпраздновали День города. Ему исполнилось 245 лет!

ВЕРНЕМ СТАТУС ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ

Поздравляя горожан с праздником, мэр Мариуполя Олег Моргун отметил, что сейчас русский город восстанавливают 16 регионов Российской Федерации.

- Особый вклад в строительство нового Мариуполя вносят регионы-шефы - Московская и Тульская области. Масштабные работы ведет и наш побратим Санкт-Петербург, - отметил мэр. - В этом году у нас появился еще один побратим - Грозный. Такая всесторонняя поддержка открывает для Мариуполя замечательные перспективы. Мариуполь обязательно вернет себе статус не только крупного промышленного центра, но и настоящей туристической жемчужины Приазовья.

А губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем поздравлении отметил, что жители Мариуполя - это потрясающие люди, которые не пасуют перед трудностями, по характеру схожие с ленинградцами.

- Наверное, поэтому так близко к сердцу петербуржцы принимают заботу о городе-побратиме. Помню, как в одной из поездок в Мариуполь осматривали нуждающийся в восстановлении Центр детского творчества, - сказал Беглов. - Тогда там не было отопления, но дети продолжали заниматься в минусовую погоду. При общении ребята сказали, что не хотят бросать начатое. Маленькие, но уже такие целеустремленные и с такой силой воли, настоящие мариупольцы. Центр мы восстановили в кратчайшие сроки. Мариуполь обязательно расцветет. Мы рядом и вместе.

ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК

Торжества по случаю Дня города начались с самого утра. В мариупольском парке имени Гурова открылась выставка «Автоспорт». Посетители смогли увидеть машины разных категорий - спортивные, шоу-кары, автозвук, подготовленные внедорожники. Выставка работала до позднего вечера.

На фестивале еды «Национальная кухня» мариупольцы и гости города смогли попробовать национальную еду - ту, которой гордятся местные жители, народы Приазовья. Это и блюда русской, и греческой, и кавказской, и среднеазиатской кухни, и другие.

В парке Гурова выступили оркестр Донецкой государственной филармонии под руководством дирижера Василия Шакулы, оркестр народных инструментов под руководством Юлии Чаин. Старшему поколению особенно понравилась музыкальная программа «Ретро-джаз».

На мариупольской сцене выступила рок-группа «Феофорос» и казачий ансамбль «Атаман». Также зрителей порадовали театр цыганской песни Луизы Жемчужной из Донецка и группа Emotion Band. Зрелищное представление показали участники силовой шоу-программы «Русские медведи».

Концерты и праздничные гулянья в парке Гурова и на центральных улицах Мариуполя продолжились до самого вечера.

- День города отметили с размахом! Тысячи жителей на концерте, много артистов и настоящая атмосфера общегородского праздника царила в парке имени Гурова! Все очень понравилось, - говорит житель Мариуполя Александр.

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Юные мариупольцы могут заниматься любимыми видами спорта в комфортных условиях. Телеграм/Олег Моргун

Открыли баскетбольную площадку

Мэр Мариуполя Олег Моргун вместе с генеральным директором Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрием Самариным и руководителем молодежного крыла Народного фронта Владимиром Тараненко открыли универсальную спортплощадку «Точка спорта» возле школы № 53.

- Она первая многофункциональная не только в нашем городе, но и во всей республике. Теперь юные мариупольцы могут заниматься любимыми видами спорта в комфортных условиях, - говорит Моргун.

На площадке уже провели первый турнир по баскетболу «Я - будущее России» с участием восьми школьных команд. Также для всех желающих прошли мастер-классы.