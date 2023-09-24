Модернизация связи

В Донецкой Народной Республике, как и во всех новых регионах России, особое внимание уделяется улучшению качества связи. Модернизация происходит в беспрерывном режиме.

Республиканский оператор связи «Феникс» продолжает развивать и оптимизировать покрытие сети. Работниками предприятия на прошлой неделе были выведены в эфир новые объекты связи и базовые станции в Дебальцеве и Горловке Донецкой Народной Республики, а также в Энергодаре Запорожской области.

- Также проведена модернизация существующего оборудования на объектах связи в Горловке и Макеевке и плановая модернизация оборудования на объекте связи по улице Петровского в Кировском районе Донецка. Это способствовало увеличению средней скорости мобильного интернета в пределах зоны вещания базовых станций, - отметили в «Фениксе».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на совещании «Единой России» заявил, что число дополнительных базовых станций в новых регионах возрастет до 2734 уже к весне следующего года.

- У нас есть с каждым регионом подписанный понедельный план установки базовых станций, включающий точки, где эти базовые станции должны быть развернуты. На 4 сентября мы должны были развернуть 1853 базовые станции, развернули совсем чуть-чуть меньше - 1848. До конца этого года должны сделать 2558, до 1 марта - 2734, - отметил Максут Шадаев.

Министр подчеркнул, что такое количество дополнительных станций позволит обеспечить доступность мобильного интернета.

Начала работу Единая справочная служба «122»

Все звонки вне зависимости от того, сделаны они с мобильного или со стационарного телефона, бесплатны.

С 1 сентября жители республики могут обратиться в Единую справочную службу по короткому номеру 122. Позвонив с мобильного или стационарного телефона на единый номер, можно получить круглосуточную консультацию по вопросам, связанным с деятельностью органов власти и государственных организаций региона, а именно:

здравоохранение;

образование;

культура;

молодежная политика;

качество связи и интернет;

общественный транспорт и дороги;

государственная поддержка, материальная помощь, льготы, компенсации;

обслуживание в Многофункциональных центрах и получение государственных услуг;

услуги ЗАГС.

При этом в министерстве связи ДНР отметили, что перечень тематик службы для консультаций будет корректироваться исходя из актуальности вопросов, поступивших от граждан.